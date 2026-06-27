Projektkoordinator bakgrund inom produktion
Stiftelsen Tillväxt Helsingborg / Maskiningenjörsjobb / Helsingborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Helsingborg
2026-06-27
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
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Du kommer att arbeta nära arbetsplatser inom produktion, lager och logistik – med uppdraget att skapa vägar in i arbetslivet för personer som idag står utanför. Rollen handlar om att förstå hur en operativ verksamhet fungerar i praktiken och omvandla det till konkreta möjligheter för våra deltagare.
Tillväxt Helsingborg samarbetar med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle för att minska utanförskap och samtidigt möta företagens kompetensbehov. En viktig del av arbetet innebär att bygga broar mellan individ och arbetsplats – där din förståelse för struktur, tempo och arbetsledning blir avgörande.
Du kan läsa mer om våra insatser på www.tillvaxthelsingborg.se
Startdatum för rollen är sommar 2026.
Om Rollen
Som projektkoordinator kommer du planera, implementera och följa upp aktiviteter. Rollen innebär också att tillsammans med projektledaren utveckla strategier för långsiktig hållbarhet och ett produktivt samarbete med samarbetspartners.
En central del av rollen är kopplad till produktions-, lager- och logistikmiljöer. Du kommer arbeta nära dessa typer av verksamheter för att förstå deras behov, arbetssätt och arbetsflöden – och översätta det till konkreta möjligheter för våra deltagare. Det handlar om att identifiera relevanta arbetsmoment, skapa struktur och hitta rätt nivå för varje individ så att de kan växa in i en fungerande vardag i arbetslivet.
Du fungerar som länken mellan individ och arbetsplats, där din förståelse för tempo, ansvar, säkerhet och samarbete i operativa miljöer blir avgörande för att matchningen ska fungera.
I ditt dagliga arbete kommer du arbeta mycket uppsökande och din telefon är ditt viktigaste verktyg för att lyckas i rollen. Varje dag innebär kontakt med företag, arbetssökande, myndigheter och andra aktörer. Samtidigt kräver rollen att du kan vara hands-on i det operativa – följa upp individer i konkreta arbetsmiljöer, skapa tydlighet i vardagen och justera insatser utifrån vad som faktiskt fungerar i praktiken.
I rollen kommer du också arbeta med jobbcoachning, hålla i interaktiva seminarier och workshops samt rapportering till samarbetspartners.
Om dig
Vi tror att du har en bakgrund som arbetsledare, teamledare eller liknande inom produktion, lager eller logistik – eller annan operativ verksamhet där du har haft ansvar för människor, tempo och leverans.
Du är van att arbeta i en miljö där struktur, tydlighet och uppföljning är avgörande, och du har en naturlig förmåga att se vad som krävs för att få människor att fungera i en arbetsgrupp.
Du motiveras av att utveckla människor och ser potential där andra ser hinder. För dig är det naturligt att bryta ner arbetsuppgifter, skapa tydlighet och hjälpa individer att hitta sin plats i ett arbetsflöde.
Du trivs i en miljö där du tar ansvar, där rollen kan förändras och där du får använda både ditt driv och din praktiska förståelse av arbetslivet.
På Tillväxt Helsingborg hjälps vi åt och eftersom vi är ett litet team varierar arbetsuppgifterna mellan högt och lågt – ena dagen presenterar du för lokala och regionala beslutsfattare, nästa dag stöttar du praktiskt i verksamheten.
Du har en stark förmåga att läsa av människor, identifiera deras styrkor och förstå deras behov, vilket gör att du kan skapa träffsäkra lösningar som hjälper individer att ta nästa steg mot arbete.
För att trivas hos oss behöver du gilla högt tempo, förändring och ansvar. Rollen och förutsättningarna kan utvecklas över tid, och du är flexibel, lösningsorienterad och bekväm med att tänka nytt. Vi gör det som krävs för att nå vårt mål – att få fler i arbete och hjälpa företag att växa – och vi brinner för det vi gör. Känner du igen dig vill vi gärna höra från dig.
Kvalifikationer
Flytande svenska krävs
Erfarenhet av att koordinera verksamhet eller leda arbete
Erfarenhet av att arbeta med eller leda människor i utveckling
Kunskap och/eller erfarenhet kring arbetsmarknad
Meriterande
Bakgrund som arbetsledare/teamledare inom produktion, lager, logistik eller liknande operativ verksamhet
Önskvärda egenskaper och erfarenheter
Du trivs i en miljö där du tar ansvar för din egen utveckling.
Du är prestigelös – fokuset ligger på deltagarna i våra program
Du tar initiativ och löser problem
Vår verksamhet är digital-först, därför är det viktigt att du anammar ny teknik
Verktyg som vi använder
Teamtailor, GetAccept, Microsoft 365 (Teams, Word, Excel, Powerpoint), Copilot, HubSpot
Notera att slutkandidaten kan komma att behöva skicka in utbildningsbevis och arbetsgivarintyg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Tillväxt Helsingborg
Södergatan 15 (visa karta
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252 18 HELSINGBORG Arbetsplats
Tillväxt Helsingborg Jobbnummer
9982071