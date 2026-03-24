Projektkoordinator
2026-03-24
Vi söker Projektkoordinator till Boliden Aitik!
Vill du vara navet i ett av Bolidens stora industriprojekt? Som projektkoordinator
stöttar du projekt- och byggledare med planering, samordning och dokumentation -
och ser till att projektet flyter effektivt från start till mål.
Du kommer bland annat att:
• Samordna projektets aktiviteter och delprojekt
• Följa upp avvikelser och tidplaner
• Stötta byggledare och projektledare i dagliga frågor
• Hantera dokumentation i Teams/DMS
• Planera och dokumentera möten
• Vara en viktig länk mellan projekt, drift och entreprenörer
Vi söker dig som:
• Är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad
• Har erfarenhet av projektstöd/koordinering
• Trivs i en roll med många kontaktytor
• Har ett starkt säkerhetsfokus
Plats: Aitik
Start: Enligt överenskommelse
Anställning: Projektanställning
Lön: Individuell lönesättning
Intresserad? Hör av dig så berättar vi mer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare FolCon AB
(org.nr 559234-8618) Arbetsplats
Folcon AB Kontakt
Fredrik Karlsson fredrik@folcon.se Jobbnummer
9817582