Projektkommunikatör till kommunikation och kontaktcenter
2025-08-14
På konsult- och serviceförvaltningen ger vi förvaltningarna stöd och service inom våra områden fastighet, drift- och service, kost, IT samt administrativa stödtjänster.
Vi söker dig - en kreativ kommunikatör med erfarenhet och intresse för kommunikation.
Hoppas du vill jobba med oss!Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
Som projektkommunikatör arbetar du med fokus till ett eller flera pågående projekt i kommunens verksamheter. Du kommer att få arbeta självständigt, men har omkring dig ett engagerat arbetslag kommunikatörer som jobbar med kommunens intern- och samhällskommunikation.Kvalifikationer
- Erfarenhet av arbete som kommunikatör, gärna i offentlig organisation
- Utmärkta kommunikationsfärdigheter i svenska
- Erfarenhet av arbete med digital kommunikation
- Förmåga att hantera flera projekt samtidigt och hålla deadlines
- Personliga egenskaper: Kreativ, engagerad, självgående, flexibel, god samarbetsförmåga, lösningsorienterad och proaktiv. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
- Relevant högskoleutbildning inom kommunikation, media, journalistik eller liknande
Vi erbjuder
En kul och fartfylld arbetsmiljö! Omväxlande arbetsuppgifter. Vi har flexibla arbetstider och viss möjlighet till distansarbete.
Tjänsten är en särskild visstidsanställning på heltid 50% med start enligt överenskommelse till och med 31 juni 2026. Möjlighet till ökad tjänstgöringsgrad och förlängning kan bli aktuellt.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökanhttp://inspiration.ornskoldsvik.se/
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/396". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Konsult- och serviceförvaltningen Kontakt
Erika Jakobsson, enhetschef 0660-88036 Jobbnummer
9459169