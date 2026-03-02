Projektkommunikatör till Kommunikation och kontaktcenter
2026-03-02
Vi söker en projektkommunikatör till Kommunikation och kontaktcenter.
Som projektkommunikatör kommer du arbeta strategiskt och operativt med kommunikationsuppdrag knutna till projekt och satsningar i kommunorganisationen. Arbetet omfattar att med hjälp av olika kommunikationsinsatser skapa värde, med målet att föra processer framåt.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
- Utveckla och implementera kommunikationsstrategier och planer
- Samordna och genomföra kommunikationsinsatser
- Samarbeta med uppdragsgivare i kärnverksamheten för att säkerställa att insatserna skapar värde samt analysera och rapportera dessa resultat vidare
- Bidra till en enhetlig kommunikation så att kommunens varumärke stärks
- Skapa och publicera innehåll för webbplats, sociala medier, nyhetsbrev och pressmeddelanden och andra kanaler. Det innebär skriva och redigera texter för publicering, fotografera, filma. Producera enklare trycksaker
- Bistå uppdragsgivare då olika kommunikationsinsatser ska beställas från extern leverantörKvalifikationer
- Relevant högskoleutbildning inom kommunikation eller marknadsföring
- Erfarenhet av arbete som kommunikatör, gärna i offentlig organisation
- Utmärkta kommunikationsfärdigheter i svenska
- Goda kunskaper i att använda digitala verktyg och plattformar
- Kreativ och strategisk förmåga att arbeta självständigt och i team.
- Förmåga att hantera flera projekt samtidigt och hålla deadlines
- Personliga egenskaper: Engagerad, självgående, flexibel, god samarbetsförmåga, lösningsorienterad och proaktiv. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan, urval och intervjuer sker löpande så sök gärna redan idag!
Tjänsten är en särskild visstidsanställning på heltid (100 %) med tillträde snarast enligt överenskommelse och med anställningstid till och med 2026-12-31
Välkommen med din ansökan!
På konsult- och serviceförvaltningen ger vi förvaltningarna stöd och service inom våra områden fastighet, drift- och service, kost, IT samt administrativa stödtjänster.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/122". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsult- och serviceförvaltningen Kontakt
Erika Jakobsson, enhetschef 0660-88036 Jobbnummer
9771786