Projektkommunikatör (IT) med media och kommunikationskunskap
Vi söker en Projektkommunikatör (IT) med media och kommunikationskunskap till ett företag i Malmö. Start är snarast möjligt, 10 månader tidsbegränsat uppdrag till att börja med. Denna roll är hybrid och kan genomföras 50% on-site i Malmö och 50% på distans.
Vi söker en Projektkommunikatör (IT) med media och kommunikationskunskap med fokus på digitala tekniker och förmågan att skapa enkla och tydliga budskap till slutanvändare.
Uppdrag:
Arbetet avser att stötta ett bolagsövergripande SAP-program med media och textmaterial på bolagets intranät och även på programspecifika teamskanaler. Medverka i att ta fram och producera material samt klippa samman videos. Arbetet innebär även att planera och medverka i sammankomster (stora samlingar) digitalt såväl som fysiskt, där information skall delges inom och utanför programmet för olika intressenter.
Arbetet kan innebära resor om informationsträffar planeras på någon av kunds kontor i landet.
Textmaterial och grafik kan även vara i form av tryckt material eller inom andra digitala filformat.
Stark i grafisk framställning och textsammanställning.
Språk: svenska och engelska.
Vana att hantera följande programvaror eller liknande; Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe InDesign, Canva.
Eftergymnasial utbildning som YH/KY eller liknande, eller annan ej avancerad examen Inom Media & Kommunikation
Erfarenhet 6+ år
Vana med projektkommunikation till medarbetare
God erfarenhet med text & media
Den här rollen kräver flytande kunskaper i svenska och engelska.
Detta är ett konsultuppdrag på 100% via Incluso i Malmö. Start är snarast möjligt, 10 månader tidsbegränsat uppdrag till att börja med. Denna roll är hybrid och kan genomföras 50% on-site i Malmö och 50% på distans.
Vänligen sök med CV och motivering via länken nedan. Vi presenterar kandidater löpande.
Ansvarig rekryterare på Incluso är Marianne Nilsson.
