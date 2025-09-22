Projektinköpare - Konsultuppdrag inom energi och infrastruktur
Edge Of Talent AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edge Of Talent AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Din roll
Vi söker nu en erfaren projektinköpare för ett spännande konsultuppdrag inom energi- och infrastrukturbranschen. Uppdraget innebär att du får en central roll i att driva inköpsdelen i investeringsprojekt, med fokus på entreprenadupphandlingar inom både el, automation, mekanik och process.
Som projektinköpare är du navet i upphandlingsfasen - du tar ansvar för helheten och säkerställer att rätt leverantörer väljs, att avtal förhandlas framgångsrikt och att kvalitet och lönsamhet uppnås i projektleveranserna.
Ditt ansvar
Driva inköpsdelen i investeringsprojekt från start till mål. Utforma inköpsstrategi, förfrågningsunderlag, avtal och utvärderingsmodell. Säkerställa konkurrensutsättning och genomföra upphandlingar inom el, automation, mekanik och process. Bidra med marknadsinsikter och etablera dialog med leverantörer via RFI eller andra metoder. Förhandla fram bästa möjliga affär och dokumentera besparingar enligt KPI:er. Ansvara för avtalshantering, förfrågningar, anbudsutvärdering och leverantörsuppföljning Driva avvikelser och bidra till lösningar tillsammans med projekt och leverantörer.
Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av projektinköp inom entreprenader. Relevant högskole-/universitetsutbildning inom teknik, juridik eller ekonomi. Erfarenhet av investeringsprojekt och entreprenadupphandlingar (mekanik, svets, rörarbeten, process, el och automation). Goda kunskaper i entreprenadjuridik och avtalsformerna AB/ABT/ABA. Erfarenhet av upphandling i privat regi. Förståelse och intresse för teknik och energi.
Meriterande erfarenheter
Dokumenterad erfarenhet av att förhandla komplexa avtal och uppnå besparingar. God marknadskännedom och etablerade leverantörsnätverk. Förmåga att koppla inköpsstrategier till affärsnytta och långsiktig kvalitet.
Placering
Uppdraget är placerat i Stockholmsområdet, med arbete på kundens olika anläggningar samt möjlighet till visst distansarbete.
Tidplan och omfattningUppdragsperiod: 30-sep-2025 - 30-sep-2026
Start: Omgående Omfattning: Heltid
Uppdragslängd: Initial period med option på förlängning upp till 1 år
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att tillsammans skapa framgångsrika projekt. Sök redan idag och bli en del av ett uppdrag där din kompetens verkligen gör skillnad! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edge of Talent AB
(org.nr 556997-1871) Arbetsplats
Edge of Talent Kontakt
Elnaz Tajahmadi elnaz.tajahmadi@edgeoftalent.com Jobbnummer
9519864