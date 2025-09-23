Projektinköpare - Investeringsprojekt hos kund
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vår kund ser till att stockholmarna har det varmt och skönt året runt, samtidigt som kretsloppen fungerar bättre och vi får mindre växthusgaser. Fjärrvärme har varit avgörande för att vi stockholmare har lyckats halvera våra klimatutsläpp de senaste decennierna och idag är vi nästan uppe i 90 procent förnybar eller återvunnen energi. Men det räcker inte tycker vår kund. Deras mål är 100 procent. För att lyckas har de en offensiv investerings-, och underhållsportfölj. Här skapas det fantastiskt roliga och utmanande projekt som en projektinköpare får vara med och bidra till.
Rollbeskrivning
Vi söker dig som har tillräcklig erfarenhet av investeringsprojekt och entreprenadupphandlingar för att vara självgående. Det finns både stora och små upphandlingar att driva. Vår kund har ett förväntat huvudområde som är el och automation, ex styrsystemsbyten, ställverksuppgraderingar etc.
Följande arbetsuppgifter ingår bland andra i rollen:
Du kommer att arbeta och driva inköps del i investeringsprojekt. Detta innebär att ta en aktiv roll från start, med målet att säkra kvalitet på leverantör och leverans samt lönsamma affärer. Du säkerställer även tillräcklig tid för upphandlingsprocessen och har ett ansvar att i projektuppstart flagga för om det inte är så.
Som projektinköpare håller du ihop helheten under inköpsfasen där flera projektmedlemmar och intressenter deltar i inköpsarbetet med inköpsstrategi, förfrågningsunderlag, avtal med bilagor samt utvärderingsmodell. Som inköpare ansvarar du för dessa dokument.
Du tar ansvar och initiativ till att inköpsarbetet i projektet blir det bästa möjliga och följer tidplan.
Du ansvarar för att författa förfrågningsunderlag, och avtalsutkast, samt att dokumentera övriga upphandlingsdokument som ingår inköps och investeringsprocessen. Tekniska bilagor ansvarar projektet för.
Du upphandlar både med konkurrens i fokus, både om det är nya leverantörer eller om det är konkurrens inom ramavtal i aktuellt område.
Du bidrar till länken mellan leverantörers kunskapsbank och projektet du verkar igenom marknadsdialoger, RFI eller liknande.
Förmedla ett bra nätverk och ha kontroll på leverantörsmarknaden inom de områden som upphandlingarna sker inom.
Du söker inköpsstrategier som bidrar till affärsnytta och kvalitetssäkring.
Du brinner för att slutförhandla och uppnå bästa resultat och besparing. Besparing registreras som KPI på inköp. Du får med dig projektet i att förhandla fram besparingar.
Förhandla avtal med leverantörer, dvs ha god insikt och vana att arbeta med juridik och avtal.
Genomföra och följa upp förfrågningar och anbud, räkna ut och rapportera besparing.
Följa upp avvikelser och driva eller vara behjälplig vid regleringar med leverantörer.
I rollen som projektinköpare i investeringsprojekt är du en nyckelspelare i upphandlingsfasen och är loket i investeringsprojektets inköpsarbete. En avgörande del för vår kunds framgång och lönsamhet ligger tveklöst på inköp och förmågan att se helhet och utnyttja leverantörernas erfarenhet. Utmaningen är mer än att bara söka den ekonomiskt mest fördelaktiga uppgörelsen. Du behöver förstå verksamhetsområdet för att hitta den bästa leverantören och leveransen för ändamålet. Inköp förväntas bidra med besparing varför du ska vara en framgångsrik förhandlare.
Vår kund erbjuder dig en stimulerande arbetsplats med framåtanda och glädje. Som en del av deras gemensamma kraft ger de dig förutsättningar att få ut det mesta av din energi. Vår kunds inköpsavdelning präglas av nyfikenhet, initiativ och ansvar. Engagemanget är högt och det finns en stor vilja att stötta och hjälpa varandra på alla nivåer inom gruppen. Hos vår kund erbjuds du ett flexibelt arbetssätt med mycket eget ansvar och stora utvecklingsmöjligheter i utmanande projekt.
Skallkrav:
Minst fem års erfarenhet av projektinköp inom entreprenader
Relevant universitetsutbildning inom teknik, juridik eller ekonomi
Erfarenhet av investeringsprojekt och entreprenadupphandlingar. Med entreprenader menar vi upphandling inom mekanik (exempelvis svets, rörarbeten) och process samt upphandlingar inom el och automation (exempelvis styrsystemsbyten, uppgraderingar)
Ha kunskap om och vara van att arbeta med entreprenadjuridik och de vanliga förekommande avtalsformerna (AB/ABT (och ibland ABA). För produkter och tjänster har vi även egna avtalsmallar som vi utgår från
Erfarenhet att upphandla i privat regi.
Förståelse och ett intresse för teknik och energi
Önskemål om personliga egenskaper:
För att lyckas i rollen behöver du ha bra sinne för ekonomi, affärer och juridik
Ditt arbetssätt präglas av långsiktighet och en helhetssyn
Du drivs av att nå dina mål, du är nyfiken, ansvarstagande och tar egna initiativ
Du triggas av att bidra till lönsamhet och uppnå besparingar
Du är en framgångsrik förhandlare
Uppdraget som projektinköpare hos vår kund innebär många kontaktytor varför det av stor vikt att du är lyhörd och trivs i samarbete med andra
Omfattning och villkor:
Detta är en visstidsanställning på heltid under perioden 01-okt-2025 - 1-okt-2026, hos NXT Interim Stockholm AB, med uppdrag hos vår kund.40 h per vecka och med option på förlängning. Vi tillämpar kollektivavtal.
Låter detta som en intressant roll?
Låter detta som en intressant roll?

Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande.
