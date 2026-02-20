Projektingenjörer till Medicinsk Teknik Halland
Region Halland / Sjukhusteknikerjobb / Halmstad Visa alla sjukhusteknikerjobb i Halmstad
2026-02-20
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där projektledning är kärnan i uppdraget och där du driver komplexa medicintekniska införanden i en regelstyrd vårdmiljö? Vill du ha ett arbete med stora utmaningar och utvecklingsmöjligheter inom sjukvården och Medicinsk Teknik i Region Halland? Då kan denna tjänst passa dig!
Vi söker två projektingenjörer till Medicinsk Teknik Halland.
En tjänst kommer att vara placerad vid sjukhuset i Halmstad och den andra vid sjukhuset i Varberg. Båda tjänsterna kommer dock att arbeta över hela vårt verksamhetsområde, dvs Halmstad, Varberg och Kungsbacka.Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Medicinsk Teknik Halland arbetar nära vårdens kärnverksamhet och vi erbjuder ett spännande arbete där du som projektingenjör har en viktig roll. Projektledning är den huvudsakliga arbetsuppgiften och utgör en central del av tjänsten.
Du kommer att arbeta nära Medicinsk Tekniks övriga projektingenjörer, medicintekniska ingenjörer, IT-ingenjörer, sjukhusfysiker, vårdens kärnverksamhet samt övriga intressenter som exempelvis Inköp och Upphandling, IT och digitalisering och Regionfastigheter.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att självständigt leda och genomföra projekt kopplat till upphandling och införande av ny medicinteknisk utrustning, informationssystem och digitala lösningar för sjukvården, inklusive teknik för hemsjukvård och egenmonitorering.
Du ansvarar för hela projektprocessen - från förstudie och framtagande av projektdirektiv och kravspecifikation till upphandling, genomförande, uppföljning och överlämning till förvaltning - i enlighet med Medicinsk Teknik Hallands projektmodell. I detta ingår att säkerställa struktur, framdrift, tidplan, riskhantering, ekonomi och rapportering.
Rollen innebär även att driva medicintekniska frågor i samband med verksamhetsförändringar samt ny- och ombyggnation av vårdlokaler, samt att säkerställa att lösningarna uppfyller krav på patientsäkerhet, regelefterlevnad och verksamhetsnytta, inklusive tillämpligt regelverk såsom MDR och LOU.
Du har en proaktiv roll i att bevaka och utreda framtidens medicintekniska lösningar, bidra till utveckling av projektstyrningsprocessen och vid behov stödja verksamheten med teknisk rådgivning i medicintekniska och säkerhetsrelaterade frågor.
Utifrån din kompetens och erfarenhet upprättas en individuell introduktions- och utbildningsplan med tydligt fokus på projektledning i en komplex och regelstyrd vårdmiljö.
Om arbetsplatsen
Hallands sjukhus, Region Hallands största förvaltning med ca 4 000 medarbetare, har i uppdrag att ge vård till patienter i hela Halland med utbudspunkter i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Flera nationella mätningar visar att den halländska hälso- och sjukvården är bland den bästa i Sverige.
Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill vara med och fortsätta utveckla våra goda resultat i rollen som projektingenjör inom Medicinsk Teknik Halland. Medicinsk Teknik har som mission att stödja och utveckla hälso- och sjukvården i hela Region Halland med säkra medicintekniska produkter i lämpliga lokaler, med robusta försörjningssystem och servicetjänster.
Vi är drygt 70 anställda; ingenjörer, tekniker, sjukhusfysiker, handläggare m.fl. Vi arbetar huvudsakligen utifrån tre utbudspunkter belägna i Halmstad, Varberg och Kungsbacka.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning, gärna med medicinteknisk inriktning, alternativt annan utbildning eller erfarenheter och kunskaper som vi bedömer som likvärdiga. Du bör ha flerårig erfarenhet av arbete inom minst ett av områdena offentliga upphandlingar, anskaffning av medicinteknisk apparatur och/eller projektledning.
Du har flerårig erfarenhet av att leda projekt från tidig förstudie till genomförande och överlämning till förvaltning.
Du ska också ha goda IT-kunskaper för att kunna ställa rätt krav vid upphandling av medicintekniska produkter och informationssystem. Det är viktigt att du har lätt för att kommunicera och uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du behöver kunna arbeta självständigt, vara drivande och samtidigt ha förmågan att samarbeta såväl internt som med våra kunder. Vi ser också att du är ansvarsfull samt arbetar strukturerat och noggrant och kan hantera stressiga situationer.
Det är meriterande om du har dokumenterad utbildning inom projektledning, upphandling och kunskap om LOU.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare här
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/223". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands sjukhus Kontakt
Christina Nilsson, Avdelningschef Varberg 073-1427315 Jobbnummer
9753424