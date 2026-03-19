Projektingenjörer i början av karriären till Ostlänken
Trafikverket / Byggjobb / Norrköping Visa alla byggjobb i Norrköping
2026-03-19
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Norrköping
, Linköping
, Nyköping
, Askersund
, Gnesta
eller i hela Sverige
Vill du ha en roll där du får helhetsbilden i projekt - och påverkar hur de genomförs? Här får du en roll i projektledningen i Ostlänken, ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Du arbetar nära besluten, bidrar till struktur och framdrift och får en bred förståelse för hur komplexa projekt drivs - från planering till genomförande. Det här är en roll för dig som är tidigt i din karriär och vill utvecklas snabbt, ta ansvar och vara med där det faktiskt händer.
Publiceringsdatum2026-03-19
Du blir en del av projektledningen i våra järnvägsprojekt och arbetar nära projektledare och andra nyckelpersoner. Rollen är bred och varierad, med fokus på att skapa struktur, följa upp och hålla ihop projektets olika delar. Du får insyn i hela projektprocessen - från upphandling till genomförande - och arbetar med både konsultkontrakt och kommande entreprenadkontrakt. Vi förväntar oss inte att du ska kunna allt redan, men för att lyckas krävs att du har mycket eget driv, att du tar ansvar för dina uppgifter och att du vågar ta för dig.
I praktiken innebär det att du bland annat:
stöttar projektledare i det dagliga arbetet
vid behov företräder projektledaren i olika forum
deltar i upphandlingar, möten och uppföljning
arbetar med projektrapportering och ekonomiuppföljning
bidrar i riskhantering och planering
ansvarar för dokumentation, struktur och digitala arbetssätt i projektet
Du får möjlighet att ta eget ansvar och bidra till hur arbetssätt utvecklas i projekten.
Om projekten
Du kommer att arbeta inom Ostlänken - 16 mil ny järnväg mellan Järna och Linköping. Inom enheten Planläggning Norrköping-Linköping arbetar vi både med kvarvarande järnvägsplaner och med att förbereda kommande produktionsprojekt.
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-Hybrid
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som är i början av din karriär inom samhällsbyggnad och som vill fördjupa och bredda din kompetens som projektingenjör. Självklart har du ett stort intresse för att utvecklas inom infrastruktur, med ett nyfiket och prestigelöst förhållningssätt som gör att du aktivt bidrar till gruppens gemensamma mål.
För att lyckas i denna roll ser vi att du behöver god kommunikativ förmåga och tycka om att samarbeta med andra, då du kommer att ha många kontaktytor både internt och externt. Du är strukturerad och trivs med att arbeta enligt tydliga processer, samtidigt som du har förmåga att prioritera i stora flöden och snabbt analysera vad som krävs för att komma framåt i projektet. Du tar ansvar för ditt arbete samt planerar och organiserar på ett effektivt sätt för att kunna hålla uppsatta deadlines.
Eftersom rollen innebär mycket administration, dokumentation och samordning i digitala system, är det en fördel om du har tidigare erfarenhet från roller som inneburit hantering av stora informationsmängder och höga dokumentationskrav.
Vi söker dig som har:
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med inriktning mot t.ex. teknik, ekonomi. Eller minst 4 års projektarbete inom planläggning eller produktion inom anläggningsprojekt.
erfarenhet från administrativa roller som inneburit hantering av stora informationsmängder och höga dokumentationskrav.
god datorvana och erfarenhet av att arbeta med Officepaketet
goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
något års aktuell arbetslivserfarenhet av att arbeta i projektform med exempelvis projektledning, projektplanering, projektadministration, projektering eller liknande
aktuell erfarenhet av ekonomisk uppföljning och/eller redovisning, exempelvis fakturahantering
aktuell erfarenhet inom ett (gärna flera) av följande system: Project Wise, Projektportalen och/eller LimeSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "16:2026:055".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297)
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Andreas Hult 0101238697
9808525