Projektingenjör utemiljö till fastighetsavdelningen, Solna stad
2025-09-30
Drivs du av att skapa hållbara och attraktiva utemiljöer och vill vara delaktig i Solnas utveckling? Då vi växer snabbt behöver vi nu bli fler på fastighetsavdelningen.
I Solna är gröna-, blå- och gestaltningsmässiga frågor viktiga för att höja kvalitén i utemiljöerna som våra unga och gamla vistas i.
Fastighetsavdelningen ansvarar för tillsyn, skötsel, underhåll och utveckling av stadens egna fastighetsbestånd. Avdelningen arbetar för att Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder goda miljöer att vistas i. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 225 fastigheter som i huvudsak används i stadens egna verksamheter, t.ex. förskola, skola, kultur- och idrottsanläggningar samt omvårdnadsverksamhet.
På avdelningen finns fastighetsförvaltare, drift- och avtalsansvariga, teknikspecialister, driftingenjör, fastighetsingenjör och projektledare. Vi är en avdelning i stark utveckling, har högt i tak och god trivsel.
Nu letar vi efter dig som vill bli en del av avdelningen och arbeta med våra underhålls- och investeringsprojekt i utemiljön. Som enhetens projektingenjör kommer du arbeta tätt med driftcontroller och projektledare som driver investeringsprojekt.
Vårt erbjudande
- Vi tillämpar flextid och viss möjlighet till distansarbete.
- Inom fastighetsavdelningens alla samlade kompetenser finns ett stort utrymme för kompetensutbyte samt coachande och givande samtal.
- Nära ledarskap och snabba beslutsvägar.
- Stor möjlighet att påverka och vara med i vår utvecklingsresa.
- Lokaler centralt i Solna med goda kommunikationer.
Läs gärna mer om Solna stad som arbetsgivare https://www.solna.se/jobba-hos-oss/solna-stad-som-arbetsgivare.
Vad innebär arbetet?
Som projektingenjör är du delaktig i utvecklingen av utemiljön på stadens fastigheter i syfte att behålla och utveckla fastigheternas tekniska standard samt naturvärden och rekreationsvärden. Rollen innebär att ansvara för underhållsprojekt och investeringsprojekt i utemiljön tillsammans med projektledare. Att administrera stadens underhållsplan, att beställa och projektleda underhållsprojekt samt stötta projektledare i investeringsprojekt som rör utemiljön. I tjänsten ingår att utveckla utemiljön i Solna genom tätt samarbete med leverantörer och andra funktioner. Vi arbetar för en god kvalitet i alla typer av utemiljöer som ska gagna tekniska förvaltningens hyresgäster där gamla och unga är i fokus. Detta innebär bland annat att du är ute mycket på våra fastigheter och utför kvalitetssäkring och uppföljning.
Rollen innebär också arbetsuppgifter som
- planering och genomförande av projekt i utemiljön
- budgetering och uppföljning av projekt
- tätt samarbete med upphandlad driftleverantör och anläggningsentreprenad
- arbete med avdelningens olika IT-system
- besiktning och driftöverlämning
- deltagande i upphandlingar
- samarbete med driftcontroller utemiljö och projektledare
- platsutveckling
- utveckling av avdelningen arbetsmetoder
- arbete med hållbarhetsfrågor.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av att arbeta med utveckling av utemiljöer på kommun eller inom fastighetsbranschen. Har eftergymnasial, gärna högskoleutbildning inom den gröna sektorn eller inom samhällsplanering, alternativt likvärdig utbildning.
För att lyckas i rollen tror vi att du behöver vara strukturerad och kvalitetsmedveten i ditt arbete. Du som söker kommer troligtvis som mest till rätta i en roll där du får ta egna initiativ och trivs med frihet under ansvar. Du kan arbeta självständigt, ansvara för delområde samt leda en grupp.
Du har hög IT-mognad och du har dokumenterad kunskap inom AFF, LOU, entreprenadjuridik samt erfarenhet från politiskt styrd organisation. Fastighetsavdelningen är en servicefunktion till stadens verksamheter och vi vill därför att du har god samarbetsförmåga och har förmåga att förstå andras roller och förutsättningar. Du har även en god stilistisk förmåga och behärskar svenska språket mycket väl i så väl tal som skrift. Vidare är det också viktigt att du förstår och kan tillämpa ekonomiska principer och trivs i roller där du också kan ha fokus på kostnader och intäkter. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
- hållbarhetsfrågor och klimatanpassningar
- platsutveckling
- ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar
- dagvattenhantering och skyfallsrelaterade projekt
- betesplanering
- bekämpning av invasiva arter.
Mer information och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde enligt överenskommelse. Har du frågor kring tjänsten kan du kontakta enhetschef Stefan Säflund på 08-746 12 25 eller stefan.saflund@solna.se
.
Välkommen att skicka in din ansökan, dock senast 14 oktober 2025.
I rekryteringsprocessen kommer bakgrundskontroller att genomföras på slutkandidaten i enlighet med stadens riktlinjer.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Tekniska förvaltningen i Solna stad har en viktig roll i stadens utveckling. Vi erbjuder solnaborna en ren, trygg och välfungerande stadsmiljö och förser stadens verksamheter med ändamålsenliga och effektiva lokaler.
Stadsmiljöavdelningen ansvarar för förvaltning och utveckling av stadens gator, torg, parker och naturområden. Fastighetsavdelningen förvaltar och genomför investeringar i stadens fastigheter och samverkar med andra förvaltningar vid om- och nybyggnationer. VA- och avfallsavdelningen tar hand om kommunens kommunaltekniska anläggningar för vatten och avlopp samt kommunens avfallshantering.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit.
