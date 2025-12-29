Projektingenjör till Väg och Anläggning Mellansverige - Uppsala
2025-12-29
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Vill du vara med och bygga morgondagens samhälle? Vi söker nu en erfaren projektingenjör till våra projekt i Uppsala med omnejd.
Om verksamheten:
Skanska är ett av världens största byggföretag med starka värderingar, en ledande roll inom hållbarhet och tydliga framtidsvisioner. Vi vill dessutom hålla en hög etisk nivå i allt vi gör samt säkra att våra medarbetare har en hållbar balans mellan arbete och fritid.
Väg och anläggning Mellansverige bedriver olika mark-, vatten och avlopp-, energi-, och anläggningsprojekt åt kommun, stat och näringsliv i Uppsala, Östergötland, Sörmland och Närke, Värmland och Dalarna. Regionen har fr o m 2026 ca 250 medarbetare. Vi är en ambitiös region som är glada och stolta över våra värdeskapande projekt inom mark, VA och betong.
Distrikt Uppsala/Gävleborg består idag av ca 30 medarbetare med en omsättning om ca 200 miljoner. Vi är verksamma i hela Uppsala län, samt delar av Stockholms län. Tillsammans med våra kunder genomför vi många lyckade projekt och ingår i flertalet konsortier med högt samarbete med offentliga och privata beställare, samt även tillsammans med Skanska Hus. Vi är ett distrikt med låg personalomsättning, som präglas av en kultur där vi hjälps åt och skapar trivsamma arbetsplatser för att kunna prestera bra tillsammans.
Vill du vara med det händer?
Som projektingenjör är du en sammanhållande länk i våra projektet och våra arbetssätt vi följer i Distriktet. Du arbetar både med utveckling och kalkyl men den största delen är med fokus i projekt med planering, inköp och ekonomistyrning.
Tillsammans med produktionschef, projektchef och övriga medarbetare i teamet skapar du förutsättningar för en säker produktion med hög produktivitet, kvalitet och lönsamhet.
Din vardag kommer att vara väldigt varierande och erbjuder dig en stimulerande arbetsmiljö och goda möjligheter till utveckling inom många områden. Du kommer t ex även att bistå i ekonomiuppföljning, prognosarbete och kvalitetsuppföljning, samt hantera kontrakt- och avtalsfrågor med underentreprenörer och övriga leverantörer. Du kommer även att ha tät kontakt med bland annat kunder.
I jobbet ingår även att:
- Delta i planering, uppstart och produktion av byggprojekt
- Ansvara för Ekonomistyrning (budget, prognos, ÄTA, produktionskalkyler, fakturahantering)
- Delta i tidsplanearbetet och uppföljning i fält
- Bidra till tidsplanering, logistik och resursplanering
- Genomföra och följa upp klimatkalkyler under projektens gång
- Medverka vid projekteringsmöten, produktionsmöten och samordning av teknikfrågor
- Säkerställa att projektet följer rutiner och kvalitetskrav
- Ansvara för dokumentation, uppföljning och erfarenhetsåterföring
- Stötta produktionsledningen i olika förekommande frågor
Vi söker dig som tidigare har arbetat som projektingenjör inom Väg och Anläggning i minst två års tid, och är nyfiken på att lära dig mer tillsammans med ett dynamiskt team. Du har relevant ingenjörsutbildning inom bygg och anläggning, alternativt relevant kompetens förvärvat genom yrkeserfarenhet. Vidare har du tidigare erfarenhet av att arbeta med ekonomistyrning och tidsplanering. Resor förkommer så B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav. Vi vill även att du har goda svenskkunskaper, är duktig på att hantera Officepaketet och har kunskaper i tidsplaneringssystem. Har du tidigare erfarenhet av kontraktsfrågor, samt tidigare har arbetat som arbetsledare eller mättekniker inom produktion är det starkt meriterande. Vi vill även att du har ett genuint intresse för frågor inom klimat- och hållbarhet, som är en av våra hjärtefrågor och det är mer än välkommet med initiativ att driva dessa.
För att lyckas i rollen trivs du med att arbeta i team där du bidrar till en god stämning, är serviceinriktad och har en naturlig egen drivkraft. Du är strukturerad och har möjlighet att lyfta blicken för att kunna prioritera ditt arbete och leda dig själv. Det är viktigt att du är en god kommunikatör och duktig på att samarbeta eftersom rollen som projektingenjör har många olika kontaktytor både internt och externt. Eftersom du är en viktig representant för Skanska internt såväl som externt, vill vi att du delar våra värderingar i din yrkesroll och som person Våra värderingar | skanska.se
Ansök senast den 20 januari 2026.
Om du vill utvecklas och ha roligt längs vägen är du välkommen med din ansökan innehållande CV och övriga ansökningshandlingar. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Distriktschef Vaida Pagojé på 010-449 84 58. Vi rekryterar löpande och kan börja intervjua före sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Våra medarbetare är vår främsta styrka och det är viktigt att du känner dig trygg hos oss. Vi vill att du ska trivas på jobbet och ha kul med dina kollegor. Vi lovar dig som medarbetare en ständig kompetensutveckling och tillhandahåller en rad internutbildningar, befattningsspecifika program och internationella utvecklingsmöjligheter. För oss är hälsa och säkerhet extra viktigt och det ligger även som grund för våra förmåner till dig som anställd på Skanska.
Skanska använder sin kunskap och framtidsinsikt för att bidra till hur människor lever, arbetar och samverkar. Vi är ett av världens största projektutvecklings- och byggföretag med en omsättning på 157 miljarder kronor under 2023. Skanska är verksamma på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Tillsammans med våra kunder och en samlad expertis hos cirka 27 000 medarbetare skapar vi innovativa, hållbara lösningar som främjar hälsa och välbefinnande bortom vår livstid. Ersättning
