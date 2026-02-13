Projektingenjör till Väg och Anläggning Mellansverige - Linköping alt Norrk
Vill du vara med och bygga morgondagens samhälle? Vi söker nu en projektingenjör till våra projekt i Östergötland.
Skanska är ett av världens största byggföretag med starka värderingar, en ledande roll inom hållbarhet och tydliga framtidsvisioner. Vi vill dessutom hålla en hög etisk nivå i allt vi gör samt säkra att våra medarbetare har en hållbar balans mellan arbete och fritid.
Väg och anläggning Mellansverige bedriver olika mark-, vatten och avlopp-, energi-, och anläggningsprojekt åt kommun, stat och näringsliv i Uppsala, Östergötland, Sörmland och Bergslagen. Regionen har idag ca 200 medarbetare. Vi är en ambitiös region som är glada och stolta över våra värdeskapande projekt inom mark, VA och betong.
Distrikt Östergötland består idag av ca 60 medarbetare där vi är ca 50/50 yrkesarbetare och tjänstemän, dvs vi utför till största del våra projekt med egen personal. Vi är ett team med låg personalomsättning som präglas av en kultur där vi hjälps åt och skapar trivsamma arbetsplatser för att kunna prestera bra tillsammans. Vi har en bred lokal verksamhet där vi har stor kompetens inom VA och annan infrastruktur såsom grundläggning för hus, gatuutbyggnad, spårväg och anläggningsarbeten såsom broar, kajer och andra betongkonstruktioner. Vår kundbas är både privata och offentliga och vårt fokus är alltid att hitta en samverkan oavsett kontraktsform.
Vill du vara med det händer?
Som projektingenjör är du en sammanhållande länk i våra projektet och våra arbetssätt vi följer i Distriktet. Du arbetar både med utveckling och kalkyl men den största delen är med fokus i projekt med planering, inköp och ekonomistyrning. Dina arbetsuppgifter kommer bl a att innebära att:
- Delta i planering, uppstart och produktion av byggprojekt.
- Hantera kontrakts- och avtalsfrågor med kund tillsammans med projektchef/produktionschef
- Ansvara för Ekonomistyrning (budget, prognos, ÄTA, produktionskalkyler, fakturahantering).
- Hantera avtal och inköp av underentreprenörer.
- Bidra till tidsplanering, logistik och resursplanering.
- Medverka vid projekteringsmöten, produktionsmöten och samordning av teknikfrågor.
- Säkerställa att projektet följer rutiner och kvalitetskrav.
- Bidra i arbetet med klimatbesparande åtgärder.
- Ansvara för dokumentation, uppföljning och erfarenhetsåterföring.
- Stötta produktionsledningen i olika förekommande frågor
Tillsammans med produktionschef, projektchef och övriga medarbetare i teamet skapar du förutsättningar för en säker produktion med hög produktivitet, kvalitet och lönsamhet.
Din vardag kommer att vara väldigt varierande och erbjuder dig en stimulerande arbetsmiljö och goda möjligheter till utveckling inom många områden.
I den här rollen möter du många människor, både internt och externt, vilket gör din förmåga att kommunicera och samarbeta till avgörande för framgång. Vidare är det viktigt att du är självständig och har lätt för att prioritera och duktig på att jobba mot uppsatta mål och deadlines i en föränderlig vardag. Eftersom du är en viktig representant för Skanska och våra värderingar vill vi att du agerar i enlighet med dem, både i din yrkesroll såväl som personligen Våra värderingar | skanska.se
Vi söker dig som:
- Har minst 3 års erfarenhet av byggbranschen i en arbetsledande funktion
- Har högskoleutbildning med byggteknisk inriktning alt yrkeshögskoleutbildning med inriktning anläggning
- Har erfarenhet av att ha arbetet med ekonomistyrning och planering
- Har flytande svenska kunskaper samt goda kunskaper i engelska, muntligen såväl som skriftligen.
- Har goda kunskaper i Officepaketet, samt kunskaper i tidsplaneringsprogram.
Eftersom vi är verksamma i hela Östergötland förekommer resor, så B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Har du tidigare erfarenhet av en liknande roll, alt roll som arbetsledare, produktionschef eller mättekniker är det starkt meriterande. Vidare är det ett stort plus om du har erfarenhet av kontraktsfrågor samt arbetat med tidplaner.
Ansök senast den 8 mars!
Känner du igen dig i ovanstående är du välkommen med din ansökan innehållande CV och övriga ansökningshandlingar. Vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Distriktschef Daniel Nilistad på 010-448 12 14.
Vi jobbar som ett team och oavsett vilken roll vi har så delar vi ett gemensamt mål; att överlämna en produkt som gör oss och våra kunder stolta och nöjda. Dessutom har vi har roligt på vägen dit! Vi lovar dig som medarbetare en ständig kompetensutveckling och tillhandahåller en rad internutbildningar, befattningsspecifika program och internationella utvecklingsmöjligheter. För oss är hälsa och säkerhet extra viktigt och det ligger även som grund för våra förmåner till dig som anställd på Skanska.
Välkommen med din ansökan!
Skanska använder sin kunskap och framtidsinsikt för att bidra till hur människor lever, arbetar och samverkar. Vi är ett av världens största projektutvecklings- och byggföretag med en omsättning på 157 miljarder kronor under 2023. Skanska är verksamma på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Tillsammans med våra kunder och en samlad expertis hos cirka 27 000 medarbetare skapar vi innovativa, hållbara lösningar som främjar hälsa och välbefinnande bortom vår livstid. Ersättning
