Projektingenjör till Trafikverket inom verksamhetsområde Underhåll
Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-08-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du bidra till att förbättra Sveriges framtida infrastruktur? Trafikverket, Sveriges ledande beställare av infrastruktur söker dig som har talang för koordinering, vana att jobba administrativt och har ambitioner att på längre sikt växa in i rollen som projektledare!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för Trafikverkets räkning dig som vill utvecklas i en roll som projektingenjör där du stöttar seniora projektledare i komplexa järnvägsprojekt inom verksamhetsområde Underhåll. Sektionen jobbar dagligen med att förvalta järnvägar i Underhållsdistrikt Mitt/Öst, så som exempelvis Citybanan eller andra projekt i Stockholm - Sveriges mest tågtäta område.
Du erbjuds
• En perfekt instegsroll där du får en god branschkunskap hos en rikstäckande organisation med goda utvecklingsmöjligheter
• En anställning som varvas med teori och praktik löpande för att uppnå den optimala kombinationen för dig som junior i branschen
• En dedikerad konsultchef som under hela din anställning kommer stötta dig i din utveckling
För att ge dig de bästa förutsättningar att lyckas i din nya roll kommer vi erbjuda dig ett skräddarsytt utbildningsprogram kopplat till tjänsten. Programmet har tagits fram i samråd med Trafikverket och är anpassat för dig som nyligen tagit ut din examen. Läs mer om vårt konsulterbjudande och om våra konsulters upplevelse av att arbeta på Trafikverket här.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Som projektingenjör har du en koordinerande roll med varierande arbetsuppgifter där du kommer att få lära dig om anläggningsbranschen och därför krävs ingen tidigare arbetslivserfarenhet för att komma in i tjänsten. Du kommer ingå i projektledningen som planerar, beställer och följer upp drift- och underhållsentreprenader. Du kommer att arbeta nära och direkt under en projektledare med en stor bredd och variation i arbetsuppgifterna där du snabbt får möjligheten att ta eget ansvar.
Du kommer till exempel att:
• Biträda projektledaren i alla förekommande projektledaruppgifter i form av genomförande och dokumentation
• Vara insatt i kontraktsinnehållet för konsultuppdrag och entreprenader
• Biträda projektledaren med projektuppföljning avseende tid, kostnad, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö samt prognostisering av slutkostnader
• Medverka och protokollföra vid möten och kontakter med myndigheter, projektörer, fastighetsägare och entreprenörer
• Etablera förtroendefulla relationer med entreprenörer, allmänheten och andra intressenter i projekten
• Bidra med erfarenhetsåterföring från projektens samtliga delar
VI SÖKER DIG SOM
• Innehar en teknisk högskole- eller universitetsutbildning om minst 180 HP inom sektor samhällsplanering, alternativt annan utbildning och inriktning som Trafikverket bedömer som relevant. Bifoga ditt examensbevis i ansökan.
• Har mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska och engelska eftersom båda språken används dagligen
• Har ett stort tekniskt kunnande samt intresse för att jobba med samhällsutveckling
• Har stort driv och viljan att snabbt axla eget ansvar med en orädd attityd gentemot nya arbetsuppgifter
• Har mycket god datorvana och kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du:
• Har B-körkort
• Har erfarenhet av administrativa uppgifter från tidigare arbete
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam och strukturerad
• Ansvarstagande
• Hjälpsam
• Optimistisk
I rekryteringsprocessen kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper samt intresse för uppdraget som projektingenjör på Trafikverket.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Myndigheten arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. De bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket utvecklar och förvaltar smart infrastruktur i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige. Trafikverket erbjuder en modern arbetsplats med spännande utmaningar där du gör nytta för hela samhället.
Som konsult på Trafikverket får du möjlighet att utvecklas i en miljö med högt tempo och spännande arbetsuppgifter som ger dig möjlighet att utvecklas i rollen som projektingenjör samt i framtiden kunna klättra i organisationen. För att ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas i din nya roll kommer vi erbjuda dig ett skräddarsytt utbildningsprogram kopplat till tjänsten. Programmet har tagits fram i samråd med Trafikverket och du kommer bland annat ta del av kunskap inom projektledning, självledarskap, excel och entreprenadjuridik. Förutom utbildningen kommer du även få löpande coaching för att ge dig bästa stöd att utvecklas såväl professionellt som personligt. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113754". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9454590