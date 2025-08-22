Projektingenjör till Trafikverket i Gävle!
Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Gävle Visa alla byggjobb i Gävle
2025-08-22
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Gävle
, Sandviken
, Söderhamn
, Östhammar
, Hedemora
eller i hela Sverige
Vill du bidra till att förbättra Sveriges framtida infrastruktur och minska förseningar i tågtrafiken? Trafikverket, Sveriges ledande beställare av infrastruktur, söker en engagerad projektingenjör inom Nationella Buller/Investering. Varmt välkommen med ansökan idag!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för Trafikverkets räkning dig som vill utvecklas i en roll som projektingenjör där du stöttar projektledare. Som projektingenjör har du en koordinerande roll med varierande arbetsuppgifter. Tjänsten är placerad inom Nationella Program/Investering och du kommer ha din arbetsplats tillsammans med dina kollegor på Redargatan i Gävle.
Din tjänst kommer vara inriktat mot bulleråtgärder som är ett nationellt projekt där deras medarbetare runt om i hela landet minskar bullret längs med järnvägen, men ansvarar också för att minska bullret längs med de statliga vägarna.
Du erbjuds
• En god branschkunskap hos en rikstäckande organisation med goda utvecklingsmöjligheter
• En dedikerad konsultchef som under hela din anställning kommer stötta dig i din utveckling
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
I din roll som projektingenjör kommer du kommunicera och upprätthålla en bra dialog med entreprenörer, konsulter, medarbetare i långsiktiga relationer samt med de många fastighetsägare projektets leverans innebär som t.ex. att ta emot telefonsamtal och besvara inkommande mail. Förutom detta kommer du också:
• I samråd med projektledare hantera projektets löpande och interna administration som t.ex. projektrutiner, dokumenthantering, presentationsmaterial, diarieföring och behörigheter mm.
• Ansvara för att en god ordning upprätthålls i PP (ProjectPlane) och/eller motsvarande system som hanterar projektets administration
• Arrangera möten, ansvara för inbjudningar och bokningar etc.
• Föra anteckningar och protokoll vid möten
• Samverka med projektledare och enhetscontroller för att lägga upp och hantera projekt i C7, Agresso eller anslutande system
• Se till att leverensplan upprättas och att överlämnandeprocessen överlevs
• Tillsammans med projektledare tillse att basplaner (projektets kontrollprogram, tidplan och riskhantering) hanteras löpande och uppdateras
• Ansvara för prognoser, kostnadsuppföljningar och fakturahantering i samråd med projektledaren
• Bistå med hantering av avrop via Trafikverkets beställningssystem
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst 120 poäng från högskola eller universitet
• Har tidigare erfarenhet av prognosläggningssystem, som t.ex. C7
• Har tidigare erfarennhet av arbete i projektorganisation
• Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
• Har goda kunskaper i Word, Excel, PowerPoint, MS Project och liknande program
• Har B-körkort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Noggrann
Förutom detta är du analytisk och kreativ samt har en god kommunikativ förmåga.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113973". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9470380