Projektingenjör till Trafikverket i Borlänge
Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Borlänge Visa alla byggjobb i Borlänge
2025-08-21
Vill du bidra till att förbättra Sveriges framtida infrastruktur och minska förseningar i tågtrafiken? Trafikverket, Sveriges ledande beställare av infrastruktur, söker dig med starkt driv och hög ambition, som vill växa med ansvar i en öppen och kreativ projektmiljö. Välkommen med ansökan idag!
OM TJÄNSTEN
Vi söker för Trafikverkets räkning en projektingenjör till ett pågående projekt där huvudsyftet är att förebygga störningar i tågtrafiken. Detta görs genom att skapa nya arbetssätt och processer internt på Trafikverket, nya tekniska lösningar, samt genom tät samverkan med Sveriges järnvägsföretag.
Roll och arbetsuppgifter:
• Projektet grundar sig i ett regeringsuppdrag som syftar till att minska störningar och därigenom förseningar i tågtrafiken, De senaste årens arbete har resulterat i ett nyutvecklat system på Sveriges järnvägar där järnvägsfordon skicka data till Trafikverket när ett fel uppstått. Projektet är banbrytande och du och dina projektkollegor prövar er kontinuerligt fram. Det är högt i tak och gränsöverskridande i vem som gör vad. Här behöver vi dig som älskar teknisk problemlösning och samtidigt motiveras av kontakten med andra. Du vill delta aktivt på samverkansmöten med externa parter och driva frågor och söka svar internt.
• Läs gärna mer om projektet här!
Du erbjuds
I din roll som konsult på Trafikverket får du möjlighet att utvecklas i en miljö med högt tempo och spännande arbetsuppgifter. För att ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas i din nya roll kommer vi erbjuda dig ett skräddarsytt utbildningsprogram kopplat till tjänsten. Programmet har tagits fram i samråd med Trafikverket och du kommer bland annat ta del av kunskap inom projektledning, självledarskap och entreprenadjuridik. Förutom utbildningen kommer du även få löpande coaching för att ge dig bästa stöd att utvecklas såväl professionellt som personligt.
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du få möjligheten att ta stort ansvar i projektets olika faser och därmed följa dem från start till slut. Du kommer ha mycket kontakt med andra funktioner, både internt inom Trafikverket men även externt med andra aktörer för att tillsammans identifiera och hitta potentiella utmaningar och lösningar. Här erbjuds även en möjlighet till att arbeta självständigt och planera upp sina arbetsdagar.
Du kommer bland annat:
• Arbeta i Trafikverkets interna system för att identifiera eventuella problemområden
• Analysera insamlad data ihop med projektkollegor
• Samordna, planera och boka in möten, samt medverka på dessa
• Vara en samlande länk mellan både interna och externa kontakter
• Stötta upp i diverse administrativa uppgifter
VI SÖKER DIG SOM
• Har en uttagen högskoleexamen i teknik eller samhällsbyggnad. (Examensbevis behöver uppvisas)
• Har goda kunskaper i svenska och engelska eftersom det förekommer kontakt och dokumentation på båda språken
• Har god datorvana och kunskaper i Office-paketet
• Innehar B-körkort
Det är meriterande om du:
• Har tidigare erfarenhet av projektbaserat arbete, alternativt erfarenhet av arbete inom vägunderhåll, järnväg eller annat relevant område
Vi tror att du är:
Som projektingenjör är det viktigt att du är en kommunikativ person som har lätt för att samarbeta med olika aktörer och förmedla information på ett tydligt och professionellt sätt. Du har en god problemlösningsförmåga och tar dig an komplexa utmaningar med ett analytiskt och lösningsorienterat förhållningssätt. Du arbetar självgående och strukturerat, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dem framåt med engagemang och uthållighet. Samtidigt är du flexibel och trivs i en föränderlig miljö där förutsättningarna kan skifta - du har lätt för att anpassa dig och hitta nya vägar framåt när det behövs.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Myndigheten arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. De bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket utvecklar och förvaltar smart infrastruktur i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige. Trafikverket erbjuder en modern arbetsplats med spännande utmaningar där du gör nytta för hela samhället. Ersättning
