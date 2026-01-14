Projektingenjör till tekniska utvecklingsprojekt i Karlskrona!
Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2026-01-14
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Malmö
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Svedala
eller i hela Sverige
Har du nyligen tagit examen inom maskinteknik, produktutveckling, industriell ekonomi eller motsvarande? Vill du arbeta i skärningspunkten mellan konstruktion och produktion? I rollen som Projektingenjör hos ett ledande svenskt högteknologiskt försvars- och säkerhetsföretag får du chansen att bidra till utvecklingen av nästa generations marina system.
Beskrivning av tjänsten
Rollen som Projektingenjör är en nyckelfunktion i planeringsfasen där du arbetar tillsammans med konstruktörer för att skapa robusta, säkra och hållbara konstruktioner för både ubåtar och ytfartyg. Du ansvarar för att ta fram byggmetodik, tillverkningsunderlag och teknisk dokumentation som säkerställer effektiva processer och god kvalitet genom hela produktens livscykel.
Arbetet innebär ett nära samarbete med tvärfunktionella team och en bred variation av tekniska frågeställningar. Som Projektingenjör blir du en viktig länk mellan konstruktion och produktion, där du anpassar lösningar efter produktionsförutsättningar och bidrar till utveckling av metoder, materialval och processer.
Sammanfattning:
• Säkerställa kvalitet och tydlighet i ritningsunderlag
• Anpassa konstruktioner efter produktionsförutsättningar och materialval
• Delta i nybyggnads- och moderniseringsprojekt samt arbeta genom hela produktens livscykel
Om den vi söker
För rollen som Projektingenjör söker vi dig som har en ingenjörsbakgrund och ett tydligt tekniskt driv. Du trivs i en roll där du samarbetar tätt med olika funktioner och tar ansvar för att driva arbetet framåt med struktur och analys. Du har en naturlig nyfikenhet för tekniska frågor, ett prestigelöst sätt att bidra i teamet och förmåga att både ta initiativ och följa upp detaljer.Publiceringsdatum2026-01-14Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom maskinteknik, mekatronik, produktionsteknik, industriell ekonomi eller motsvarande
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt säkerhetsskyddslagen, vilket ställer krav på svenskt medborgarskap och fritt belastningsregister
Meriterande:
• Erfarenhet från marin industri, processindustri eller verkstadsindustri
• Erfarenhet av större och komplexa utvecklingsprojekt
• Kunskap inom teknisk projektledning, konstruktion eller framtagning av produktionsunderlag
• Erfarenhet av CAD och ritningsläsningOm företaget
Företaget är en global aktör inom marinteknologi och är särskilt specialiserade på utveckling och konstruktion av avancerade ytfartyg och ubåtar. Med kollegor utspridda över hela världen arbetar de tillsammans för att skapa tekniska lösningar som stärker säkerheten i samhället. De ligger ständigt i teknikens framkant och söker nu en nyutexaminerad ingenjör som vill vara med och driva utvecklingen framåt - med fokus på produktion, effektivitet och innovation.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på åtta orter i Sverige.
I denna tjänst börjar du din resa som anställd hos Framtiden, vilket ger dig fullt stöd och resurser från vårt team. Häng med oss på Framtiden, där din karriärutveckling är vår prioritet!Anställningsvillkor
Start: Omgående med hänsyn till uppsägning.
Arbetstider: 08:00-17:00.
Placeringsort: Karlskrona. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51721_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Victoria Österberg victoria.osterberg@framtiden.com Jobbnummer
9684269