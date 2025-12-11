Projektingenjör till teknikbolag i Göteborg!
Vi letar efter Projektingenjören som vill vara den tekniska experten under säljfasen. Hos detta bolag får du det unika ansvaret att ta komplexa kundbehov och designa skräddarsydda, genomförbara tekniska lösningar. Du blir en del av ett sammansvetsat team med härlig energi. Visst låter detta som en otrolig möjlighet? Tveka inte - sök redan idag.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett stort, globalt teknikbolag som specialiserar sig på att utveckla komplexa och tunga system för last- och accesslösningar. Företaget arbetar i en bransch där projekten är unika och ställer höga krav på hållfasthet och precision i krävande miljöer. Detta gör att nästan all utrustning måste skräddarsys efter kundens specifika behov. Därför är teknisk expertis och förmågan att designa speciallösningar helt avgörande för att vinna affärer och bygga förtroende.
Du blir en del av säljavdelningen i Göteborg, ett team om cirka 15 personer som präglas av en stark kombination av teknisk expertis, kommersiell förståelse och en go energi. De har en bred erfarenhetsstruktur, vilket säkerställer en gedigen kunskapsöverföring. I projektarbetet kommer du som projektingenjör bilda ett team med säljaren. Medan säljaren driver de kommersiella aspekterna och projektledningen, är du den tekniska experten som garanterar att den föreslagna lösningen är optimal, genomförbar och korrekt kalkylmässigt. Rollen kräver att du proaktivt samarbetar med interna specialister inom design, hydraulik och el för att säkerställa ett komplett och riskfritt koncept.
Du erbjuds
• Möjlighet att arbeta i ett sammansvetsat team som tillsammans arbetar för att finna de mest innovativa lösningarna för deras kunder och behov
• En dedikerad konsultchef som ser till ditt välmående och din utveckling i rollen
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
• Teknisk analys och konceptdesign: Analysera kundförfrågningar, identifiera de verkliga behoven och utforma tekniska koncept baserade på kundens krav och bolagets produktportfölj
• Kalkylering och offerering: Utarbeta kompletta tekniska anbud, inklusive kostnadskalkyler, tidsramar och tekniska underlag i samarbete med säljaren
• Extern presentation: Agera teknisk kontaktperson mot kunder och presentera den tekniska lösningen
• Intern samordning: Driva den tekniska dialogen internt för att samla in nödvändig data och expertis från exempelvis El- och Designavdelningar för att färdigställa konceptet
VI SÖKER DIG SOM
• Har en slutförd eftergymnasial utbildning, meriterande är maskinteknik eller marinteknik
• Har en god kännedom om hållfasthetslära och mekanik, samt grundläggande förståelse för elektriska system
• Har mycket goda kunskaper i CAD, med fördel AutoCAD
• Är obehindrad i svenska och engelska då båda språken används i det dagliga arbetet
• Tjänsten kräver inplacering i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap är ett krav
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av en roll som projektingenjör eller projektledare
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Samarbetsinriktad
• Optimistisk
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
