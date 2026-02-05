Projektingenjör till Ostlänken, projekt Ålberga
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Linköping
, Nyköping
, Askersund
, Gnesta
Vill du bygga erfarenhet i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt? I rollen som projektingenjör får du arbeta nära projektledare och bidra till genomförandet av järnvägsprojekt - från möten och upphandlingar till uppföljning, riskhantering och projektstruktur. En roll med bredd, variation och goda utvecklingsmöjligheter.
Dina arbetsuppgifter
Projekt Ålberga (som är en del av Ostlänken) är ett stort projektet i produktionsskede. Projektet består av ca 28 km dubbelspårig järnväg mellan Nyköping och Stavsjö. Den största delen av sträckan är i jungfrulig mark. Projektet innehåller 20 broar varav den längsta är en 1150 meter lång landskapsbro över väg 52 och TGOJ-banan.
Din primära uppgift blir att stötta projektledare i järnvägsprojektet. Det gäller alltifrån att vara del av projektledningen till att vara delaktig i upphandlingar, projekt- och byggmöten samt vara insatt i kontraktsinnehåll för konsultuppdrag och entreprenader. Som projektingenjör ansvarar du bland annat för att driva, samordna och utveckla gemensamma processer gällande exempelvis protokollföring, projektrapportering, ridplanering, ekonomiuppföljning, riskhantering och administrera den digitala strukturen inom projektet.
Rollen som projektingenjör är en nyckelroll med stor bredd och variation i arbetsuppgifterna
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Vem är du?
Vi söker dig som har något års erfarenhet av projektarbete i bygg- och anläggningsbranschen. För att lyckas i denna roll ser vi att du ska ha en god kommunikativ förmåga och tycker om att samarbeta; detta då du har många kontaktytor och samarbeten både internt och externt. Du är analytisk, van vid att arbeta enligt en tydlig process, strukturerar och planerar ditt arbete väl och håller deadlines. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och bidrar aktivt till de gemensamma målen. Självklart har du ett stort intresse av att få utvecklas inom infrastruktur.
Vi söker dig som har;
Har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med inriktning byggnadsingenjör eller motsvarande, eller KY utbildning (400 YH-p) med inriktning Byggledare, Entreprenadingenjör eller motsvarande.
Har god datorvana och kunskap av Office-paketet.
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
