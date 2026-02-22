Projektingenjör till bolag i framkant!
Framtiden i Sverige AB / Byggjobb / Malmö Visa alla byggjobb i Malmö
2026-02-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Malmö
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Svedala
eller i hela Sverige
Är du en teknisk intresserad och självgående person med utbildning inom bygg, anläggning, entrepenad eller liknande? Som Projektingenjör kommer du att vara en viktig del i att skapa framgångsrika projekt. Med din kommunikativa förmåga och strukturerade approach får du möjlighet att hantera olika uppgifter samtidigt och säkerställa att arbetet blir utfört på bästa möjliga sätt. Gör skillnad och trivs i en nyckelroll hos vår kund!
OM FÖRETAGET
Vår kund är ett infrastrukturföretag som utför arbeten med fokus på miljö och kvalitet. Företaget är med och bygger ett modernt och hållbart samhälle, vare sig det innebär infrastruktur för energi, transporter, vatten eller informationsöverföring.
Mer information om företaget kommer på eventuellt intervjutillfälle.
OM ROLLEN
Som Projektingenjör blir du en viktig samordnare mellan olika avdelningar och team ute i produktionen. Din roll som Projektingenjör är att vara den centrala informationslänken som främjar samverkan mellan bland annat BIM- och mät-teamet, underentreprenörer, leveransteam och produktionssidan.
Du som Projektingenjör kommer att ha möjlighet att arbeta med många kontaktytor och fungera som en brygga mellan dessa områden i en nyckelroll. Dina ansvarsområden innefattar även att övervaka leveranstider för material och tjänster samt genomföra granskningar av dokumentation.
Du kommer även att vara delaktig i tids- och kostnadsplanering samt produktionsstyrning för att säkerställa en smidig arbetsprocess.
I denna position får du en kombination av kontorsarbete och arbete ute i produktionen.
Samordna och främja samverkan mellan olika avdelningar
Övervaka leveranstider och granska dokumentation för material och inköp
Delta i produktionsstyrningen för att säkerställa en smidig arbetsprocess
VEM SÖKER VI?
För att trivas i rollen som projektingenjör behöver du vara tekniskt kunnig och intresserad. Du kommer att hantera flera uppgifter samtidigt och behöver vara öppen, ta initiativ och vara självgående. Struktur, ordningssinne och förmåga att prioritera är viktiga egenskaper för att lyckas i denna roll. Du behöver vara kommunikativ och se till att arbetsuppgifterna blir slutförda.
Skallkrav:
Utbildning inom bygg, anläggning, entreprenad eller liknande.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Körkort B
OM FRAMTIDEN
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på åtta orter i Sverige.
I denna tjänst börjar du din resa som anställd hos Framtiden, vilket ger dig fullt stöd och resurser från vårt team. Häng med oss på Framtiden - din karriärutveckling är vår prioritet!
För att söka tjänsten skickar du in CV via länken. Då vi arbetar kompetensbaserat baserar vi ej urvalet på personligt brev, därav inget vi efterfrågar.
För denna tjänst kommer du initialt att vara anställd av Framtiden, med möjlighet att övergå till anställning direkt hos kundföretaget.
VILLKOR
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Kan variera mellan Danmark, Skåne och Finland.
Arbetstider: 08:00-17:00
Omfattning: Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51887_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
212 25 MALMÖ Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Emma Dicksson emma.d@framtiden.com Jobbnummer
9756416