Projektingenjör tak- och fasadprodukter till Ruukki
Ruukki Construction är en leverantör av stålbaserade byggprodukter och tjänster för tak och väggar för hållbara byggnader. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för att hjälpa våra kunder - vare sig de bygger stort och komplicerat eller litet och enkelt.
Ruukki Construction är ett internationellt bolag med ca 1 350 anställda och 14 specialiserade tillverkningsanläggningar. Med stark närvaro i 10 europeiska länder kan vi leverera våra huvudvarumärken Ruukki och Plannja till kunder lokalt. Företaget är ett dotterbolag till SSAB som är ett nordiskt och USA-baserat stålföretag med verksamhet i över 50 länder. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och Helsinki. Läs mer om företaget på www.ruukki.com
Om rollen
Som Projektingenjör på Ruukki arbetar du med konstruktion, utformning och teknisk support för våra tak- och fasadprodukter. Våra kunder är etablerade företag inom bygg- och plåtbranschen, och din huvuduppgift är att göra tekniska beräkningar och utforma helhetslösningar. Detta sker både i samband med offertläggning och specifikation för produktion.
I nära samarbete med Ruukkis säljare erbjuder du teknisk support och skapar lösningar som möter kundernas behov. Du är en del av ett team av Projektingenjörer och arbetar tillsammans med säljare och kundservice, men har även löpande direktkontakt med våra kunder. Att erbjuda marknadsledande expertis inom konstruktion och utformning är en av Ruukkis grundstenar, och våra Projektingenjörer spelar en central roll i detta arbete.
Många som söker sig till Ruukki lockas av möjligheten att arbeta med ett starkt och etablerat varumärke inom ett tryggt, stabilt och ambitiöst företag. Ena dagen är inte den andra lik, och här får du utveckla en unik produktkunskap. Dessutom får du engagerade och kunniga kollegor och blir en del av ett team där stämningen präglas av högt i tak, humor och hjälpsamhet.Publiceringsdatum2025-08-21Profil
Vi tror att du är en positiv, driven, hjälpsam och noggrann person som trivs med att ta stort eget ansvar. Du har lätt för att samarbeta och bygga långsiktiga relationer och nätverk, både internt och externt. Du trivs i teamarbete men har också förmågan att styra och planera dina dagar självständigt.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
En byggnadsteknisk utbildning eller motsvarande.
Erfarenhet av att arbeta med 2D/3D-ritningar i CAD-miljö med goda kunskaper i Revit.
Några års praktisk erfarenhet från byggbranschen eller närliggande bransch, gärna i en liknande roll som Projektingenjör inom byggteknik.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Arbetsplats
Tjänsten kan vara baserad på våra kontor i Halmstad, Anderslöv, Göteborg (Västra Frölunda) eller Stockholm, och det finns möjlighet till hybridarbete.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar Ruukki med Jerrie. Har du frågor kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Cecilia Jarlsmark på 0723-05 33 43, cecilia.jarlsmark@jerrie.se
eller Igor Glavan på 0701-76 58 28, igor.glavan@jerrie.se
Annonsen kommer att vara öppen tills tjänsten är tillsatt.
Vi ser fram emot att höra från dig, varmt välkommen med din ansökan!
Vi på Jerrie arbetar utefter en rättvis och mänsklig urvalsprocess som är kopplad till en kravprofil.
