Projektingenjör Skanska Industri Miljö Energi - Borlänge, Ludvika, Östersun

Vill du vara med och bygga framtidens industri?
Skanska Industri Miljö Energi (IME) är en del av den industriella utvecklingen som sker i Sverige. Vi utför byggprojekt hos industrikunder inom processindustri, gruvindustri och energianläggningar. Våra projekt är ofta tekniskt avancerade och kräver hög kompetens och samarbete. Projekten varierar i storlek och komplexitet, och finns inom hela regionen från Dalarna till Norrbotten. Nu söker vi fler medarbetare som vill vara med och driva våra spännande industriprojekt framåt!
Bli en del av vår resa inom industri
Som projektingenjör har du en central roll i projektteamet där du med stöd av produktionschef och arbetsledare ser till att projektet går framåt och styr mot uppsatta mål. Tillsammans med övriga medarbetare skapar ni förutsättningar med fokus på säkerhet, hög produktivitet, kvalitet och lönsamhet. I rollen kommer du ha mycket kontakter med projektteamet, interna supportfunktioner, externa kunder och leverantörer samt underentreprenörer och myndigheter.
I rollen ingår att:
- Arbeta med ekonomistyrning och uppföljning av avtal och kontrakt
- Följa upp underentreprenörer och egna arbeten avseende tid och kostnad
- Säkerställa att arbetet följer produktionskalkylen
- Bidra till inköpsarbete och viss tidplanering
- Delta i kvalitetsarbete och dokumentstyrning
Vill du jobba tillsammans med oss?
Vi söker dig som är nyfiken och gillar utmaningar. Du trivs i och vill utvecklas inom rollen som projektingenjör. Samarbete är en grundläggande viktig värdering för dig och att vara lyhörd för kunden. För att trivas i rollen tror vi att det är viktigt att du är prestigelös och drivs av en vilja att jobba framåt.
Vi söker dig som har:
- Minst 5 års erfarenhet från bygg-, anläggnings- eller industriprojekt
- Erfarenhet av ekonomi, planering och inköp
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
- B-körkort, eftersom projekten är spridda inom regionen ser vi gärna att du har viss mobilitet.
Meriterande:
- Universitets- eller högskoleutbildning inom relevant område
- Erfarenhet av produktionsledning, entreprenadjuridik och kalkylarbete
- Erfarenhet av dokumentstyrning och kvalitetsarbete
Publicering sdatum2026-02-06
Välkommen att skicka in din ansökan i form av ett CV. Sista ansökningsdag är 28 februari. Har du frågor om tjänsten kan du höra av dig till rekryterande chef.
Östersund, Ulf Lindström tel: 010-448 63 39.
Borlänge/Ludvika, Erik Berntson tel: 010-448 97 98.
I samband med denna rekrytering kan det komma att ingå en säkerhetsprövning innan anställning.
Våra medarbetare är vår främsta styrka och det är viktigt att du känner dig trygg hos oss. Vi vill att du ska trivas på jobbet och ha kul med dina kollegor. Vi lovar dig som medarbetare en ständig kompetensutveckling och tillhandahåller en rad internutbildningar, befattningsspecifika program och internationella utvecklingsmöjligheter. För oss är hälsa och säkerhet extra viktigt och det ligger även som grund för våra förmåner till dig som anställd på Skanska.
Skanska använder sin kunskap och framtidsinsikt för att bidra till hur människor lever, arbetar och samverkar. Vi är ett av världens största projektutvecklings- och byggföretag med en omsättning på 157 miljarder kronor under 2023. Skanska är verksamma på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Tillsammans med våra kunder och en samlad expertis hos cirka 27 000 medarbetare skapar vi innovativa, hållbara lösningar som främjar hälsa och välbefinnande bortom vår livstid.
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skanska Sverige AB
(org.nr 556033-9086), https://www.skanska.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skanska Sverige Jobbnummer
9727069