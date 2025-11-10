Projektingenjör / projektcontroller till stort investeringsprojekt
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du bidra till några av Sveriges största samhällsbyggnadsprojekt och samtidigt arbeta nära verksamhetens kärna - ekonomi, tid, risk och kvalitet? Vi söker dig som är en erfaren projektingenjör/projektcontroller och trygg i rollen som beställarens förlängda arm i komplexa investeringar. Du kommer att arbeta som uthyrd konsult hos vår kund på ett mångårigt uppdrag.
Om rollen
I den här rollen kommer du att arbeta i ett större investeringsprojekt (volym över 500 MSEK) med fokus på:
Ekonomiuppföljning och kostnadskontroll
Tidsplaner och samordning
Riskhantering och kvalitet
Stöd till projekt- och projekteringsledning
Du blir en nyckelperson i projektorganisationen och samarbetar tätt med projektledare, projekteringsledare, specialister och övriga intressenter. Arbetet sker i en beställarorganisation, där struktur, transparens och god uppföljning är avgörande.
Exempel på arbetsuppgifter
Löpande ekonomiuppföljning: budget, prognoser, utfall, avvikelseanalyser
Ta fram besluts- och uppföljningsunderlag till projektledning och styrgrupp
Stöd i planering och uppföljning av tidplaner
Medverkan i riskarbete (identifiering, uppföljning, rapportering)
Kvalitetsuppföljning och kravspårning inom tilldelade områden
Samordning mot interna och externa parter (teknik, miljö, arbetsmiljö m.fl.)
Strukturera och kvalitetssäkra projektdokumentation
Kvalifikationer - skallkrav
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla följande krav:
Minst 5 års erfarenhet av ekonomiuppföljning i större investeringsprojekt över 500 MSEK
Minst 5 års erfarenhet från arbete i beställarorganisation inom något eller flera av följande områden:
ekonomi
tid/tidsplanering
risk
kvalitet
krav
miljö
arbetsmiljö
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
God vana av relevanta IT-verktyg och projektstyrningssystem (t.ex. Excel eller motsvarande för uppföljning)
Meriterande erfarenheter (mervärden)
Följande erfarenheter är starkt meriterande och kommer att ge extra tyngd i urvalet:
Minst 3 års erfarenhet som biträdande projekteringsledare eller biträdande projektledare
Minst 5 års erfarenhet som projektingenjör i bygg- och/eller anläggningsprojekt
Högskoleutbildning inom t.ex.
samhällsbyggnad
samhällsplanering
stadsplanering
väg- och vatten
Minst 3 års arbete inom offentlig verksamhet, t.ex. region, kommun, statlig myndighet eller offentligt ägt bolag
Erfarenhet av större infrastruktur- eller stadsutvecklingsprojekt
Erfarenhet av att arbeta i politiskt styrda organisationerPubliceringsdatum2025-11-10Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
Är strukturerad, analytisk och noggrann
Trivs med att arbeta i komplexa projekt med många intressenter
Har god samarbetsförmåga och kan bygga förtroende internt och externt
Är självgående och drivande men samtidigt prestigelös
Gillar att omsätta siffror och data till tydliga beslutsunderlag
Så ansöker du
Anpassa gärna ditt CV så att det tydligt framgår:
Vilka investeringsprojekt (över 500 MSEK) du arbetat i
Din roll och ansvar inom ekonomi, tid, risk, kvalitet, krav, miljö eller arbetsmiljö
Dina uppdrag som projektingenjör och eventuella roller som biträdande projekt-/projekteringsledare
Erfarenhet från arbete i offentlig verksamhet
Ansök direkt eller genom att skicka in CV samt efterfrågad information till sales@letsgig.com
. Urval och intervjuer görs löpande.
Genom att ansöka till tjänsten ger du LetsGig AB rätt att enligt GDRP spara dina uppgifter för att kunna kontakta dig gällande denna och andra relevanta tjänster. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
