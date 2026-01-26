Projektingenjör mot risk och brand med fokus på infrastruktur
2026-01-26
AFRY söker nu en Projektingenjör mot risk och brand som vill arbeta med risk- och brandfrågor i komplexa infrastrukturprojekt. Rollen passar dig som vill kombinera analys, samordning och långsiktigt projektarbete i större tekniska sammanhang.
Beskrivning av tjänsten
I rollen som Projektingenjör mot risk och brand arbetar du i varierande och ofta långsiktiga projekt där risk- och brandskyddsfrågor är en central del av helheten. Uppdraget innebär ett brett arbete inom risk och brand, med fokus på utredning, analys och samordning snarare än traditionell detaljprojektering. Projekten sträcker sig från tidiga skeden till färdig anläggning och bedrivs ofta i större projektorganisationer tillsammans med flera teknikdiscipliner.
Som Projektingenjör mot risk och brand kommer du från start att arbeta i de uppdrag som AFRY aktivt satsar på att växa inom - större och mer komplexa projekt med tydligt fokus på infrastruktur. Det kan exempelvis handla om väg- och järnvägsprojekt, tunnlar samt projektrisker där du ansvarar för att hålla ihop riskarbetet och bidra med ett övergripande helhetsperspektiv. Rollen innebär både självständigt arbete och omfattande samverkan med beställare, teknikansvariga och andra stödfunktioner i projektorganisationen.
Arbetet sker huvudsakligen från kontor i Malmö eller Karlshamn. Samarbete sker ofta digitalt i större projektgrupper, där tydlig kommunikation och god samordningsförmåga är avgörande.
Sammanfattningsvis innebär rollen som Projektingenjör mot risk och brand:
Arbete med risk- och brandutredningar, analyser och bedömningar i komplexa projekt
Samordning av riskfrågor i större infrastruktur- och industriprojekt
Nära samarbete med beställare, projektorganisationer och andra teknikområden
Om den vi söker
För rollen som Projektingenjör mot risk och brand söker AFRY en person med relevant eftergymnasial utbildning och intresse för att arbeta brett inom riskområdet, med fokus på infrastruktur. Rollen innebär mycket dialog och samordning i komplexa projektmiljöer och kräver god kommunikativ förmåga samt lätthet i samarbetet med många kontaktytor. Du är initiativtagande, har ett helhetsperspektiv och kan stå för dina analyser med tydlighet. Tjänsten passar både nyexaminerade och personer med viss erfarenhet som vill utvecklas inom risk och större infrastrukturprojekt.
Skallkrav:
Relevant högskole- eller civilingenjörsutbildning, exempelvis inom brand och risk, väg och vatten med inriktning risk, kemiteknik med risk eller ekosystemteknik med risk
Grundläggande kunskap inom riskhantering
Förmåga att arbeta på engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i större projekt eller infrastrukturprojekt
Kunskap inom CFD-beräkningar
Svenska i tal och skrift
Om företaget
AFRY är ett av Sveriges största teknik- och ingenjörsföretag med verksamhet både nationellt och internationellt. Företaget verkar i projekt som bidrar till hållbara samhällen inom industri, energi, infrastruktur och digitalisering. Inom området brand och risk består teamet av erfarna medarbetare som arbetar nära varandra i en kultur präglad av samarbete, kunskapsdelning och långsiktig utveckling. AFRY erbjuder möjlighet att arbeta i komplexa och samhällsviktiga projekt med goda utvecklingsmöjligheter över tid.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos AFRY.Anställningsvillkor
Start: Omgående med hänsyn till uppsägning
Arbetstider: 08:00-17:00 (flextid förekommer)
Placeringsort: Malmö eller Karlshamn Så ansöker du
