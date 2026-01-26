Projektingenjör mot risk och brand med fokus på infrastruktur

Framtiden i Sverige AB / Säkerhetsjobb / Malmö
2026-01-26


Visa alla säkerhetsjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Malmö, Staffanstorp, Vellinge, Lund, Svedala eller i hela Sverige

AFRY söker nu en Projektingenjör mot risk och brand som vill arbeta med risk- och brandfrågor i komplexa infrastrukturprojekt. Rollen passar dig som vill kombinera analys, samordning och långsiktigt projektarbete i större tekniska sammanhang.

Beskrivning av tjänsten
I rollen som Projektingenjör mot risk och brand arbetar du i varierande och ofta långsiktiga projekt där risk- och brandskyddsfrågor är en central del av helheten. Uppdraget innebär ett brett arbete inom risk och brand, med fokus på utredning, analys och samordning snarare än traditionell detaljprojektering. Projekten sträcker sig från tidiga skeden till färdig anläggning och bedrivs ofta i större projektorganisationer tillsammans med flera teknikdiscipliner.

Som Projektingenjör mot risk och brand kommer du från start att arbeta i de uppdrag som AFRY aktivt satsar på att växa inom - större och mer komplexa projekt med tydligt fokus på infrastruktur. Det kan exempelvis handla om väg- och järnvägsprojekt, tunnlar samt projektrisker där du ansvarar för att hålla ihop riskarbetet och bidra med ett övergripande helhetsperspektiv. Rollen innebär både självständigt arbete och omfattande samverkan med beställare, teknikansvariga och andra stödfunktioner i projektorganisationen.

Arbetet sker huvudsakligen från kontor i Malmö eller Karlshamn. Samarbete sker ofta digitalt i större projektgrupper, där tydlig kommunikation och god samordningsförmåga är avgörande.

Sammanfattningsvis innebär rollen som Projektingenjör mot risk och brand:
Arbete med risk- och brandutredningar, analyser och bedömningar i komplexa projekt

Samordning av riskfrågor i större infrastruktur- och industriprojekt

Nära samarbete med beställare, projektorganisationer och andra teknikområden

Om den vi söker
För rollen som Projektingenjör mot risk och brand söker AFRY en person med relevant eftergymnasial utbildning och intresse för att arbeta brett inom riskområdet, med fokus på infrastruktur. Rollen innebär mycket dialog och samordning i komplexa projektmiljöer och kräver god kommunikativ förmåga samt lätthet i samarbetet med många kontaktytor. Du är initiativtagande, har ett helhetsperspektiv och kan stå för dina analyser med tydlighet. Tjänsten passar både nyexaminerade och personer med viss erfarenhet som vill utvecklas inom risk och större infrastrukturprojekt.

Skallkrav:
Relevant högskole- eller civilingenjörsutbildning, exempelvis inom brand och risk, väg och vatten med inriktning risk, kemiteknik med risk eller ekosystemteknik med risk

Grundläggande kunskap inom riskhantering

Förmåga att arbeta på engelska i tal och skrift

Meriterande:
Erfarenhet av arbete i större projekt eller infrastrukturprojekt

Kunskap inom CFD-beräkningar

Svenska i tal och skrift

B-körkort

Publiceringsdatum
2026-01-26

Om företaget
AFRY är ett av Sveriges största teknik- och ingenjörsföretag med verksamhet både nationellt och internationellt. Företaget verkar i projekt som bidrar till hållbara samhällen inom industri, energi, infrastruktur och digitalisering. Inom området brand och risk består teamet av erfarna medarbetare som arbetar nära varandra i en kultur präglad av samarbete, kunskapsdelning och långsiktig utveckling. AFRY erbjuder möjlighet att arbeta i komplexa och samhällsviktiga projekt med goda utvecklingsmöjligheter över tid.

Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.

För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos AFRY.

Anställningsvillkor
Start: Omgående med hänsyn till uppsägning
Arbetstider: 08:00-17:00 (flextid förekommer)
Placeringsort: Malmö eller Karlshamn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51880_JOB".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Framtiden i Sverige AB (org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
211 50  MALMÖ

Arbetsplats
Framtiden AB

Kontakt
Joakim Borglin
joakim@framtiden.com

Jobbnummer
9705750

Prenumerera på jobb från Framtiden i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Framtiden i Sverige AB: