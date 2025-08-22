Projektingenjör mot kvalitet till Trafikverket Norrbotniabanan
Vill du vara med i ett av Trafikverkets största infrastrukturprojekt, Norrbotniabanan? Vi söker en engagerad Projektingenjör mot Kvalitet till Luleå för att förstärka vårt team och bidra till framtidens infrastruktur. Vill du vara med i ett av Trafikverkets största infrastrukturprojekt? Norrbotniabanan, en järnväg för snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter! Tillsammans med en mycket kompetent arbetsgrupp får du möjligheten att både utveckla och utvecklas. Nu söker vi en kvalitetssamordnare med placering i Luleå - är du vår nya medarbetare?
OM TJÄNSTEN
Som Projektingenjör mot Kvalitet kommer du att arbeta nära erfaren kvalitetsspecialist och stötta det dagliga kvalitetsarbetet. Du kommer att medverka vid granskning av leverantörers kvalitetsarbete och stötta projekt inom Norrbotniabanan. Vi söker en kvalitetssamordnare till Staben på projekt Norrbotniabanan inom verksamhetsområde Stora Projekt. Du arbetar tillsammans med kvalitetsspecialisten med att operativt hålla samman programmets kvalitetsarbete och stötta projektledare och chefer i deras dagliga arbete.
Du erbjuds
• Ett skräddarsytt utbildningsprogram kopplat till tjänsten. Programmet har tagits fram i samråd med Trafikverket och du kommer bland annat ta del av kunskap inom projektledning, självledarskap, Excel och entreprenadjuridik. Förutom utbildningen kommer du även få löpande coaching för att ge dig bästa stöd att utvecklas såväl professionellt som personligt.
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande och om våra konsulters upplevelse av att arbeta på Trafikverket här.
Dina arbetsuppgifter
• Att delta och stötta kvalitetsspecialist i det dagliga kvalitetsarbetet och vid olika kvalitetsmöten.
• Att medverka vid granskning av leverantörers kvalitetsarbete, både vad gäller granskning av dokument samt uppföljning genom kvalitetsronder
• Stötta projekt inom Norrbotniabanan vid implementering av överenskomna arbetssätt
VI SÖKER DIG SOM
• har minst en högskoleutbildning om 180 hp med inriktning inom kvalitet, risk, säkerhet och miljö alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som relevant för uppdraget.
• har mycket god datorvana och kunskaper i Office-paketet.
• har goda kunskaper i både engelska och svenska, då kommunikation kommer att ske på båda språken.
• har körkort för personbil
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av arbete med kvalitetsfrågor i projektverksamhet
• har kunskap/erfarenhet vad gäller interna revisioner
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Övrig information:
• Start: Höst 2025
• Omfattning: Heltid
• Placering: Trafikverkets kontor i centrala Luleå
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
