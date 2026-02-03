Projektingenjör med erfarenhet till Stockholm Vatten och Avfall!
Dina framtida kollegor på Stockholm Vatten och Avfall strävar efter att skapa en hållbar och enkel verklighet för stockholmarna. Nu söker de dig som vill axla rollen som projektingenjör till deras enhet Exploateringsprojekt. Du kommer avlasta projektledare i deras dagliga arbete där du kan förvänta dig en arbetsdag där du får arbeta problemlösande och hitta kreativa vägar för att komma framåt och även nyttja din sociala förmåga i alla kontaktytor som rollen innebär. Vi ser fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Enheten du kommer att tillhöra arbetar med att driva inkommande exploateringsprojekt initierade av externa aktörer. Deras projektledare driver exploateringsprojekt enligt bolagets projektmodell och rutiner, med fokus på VA och dagvattenhantering. Ansvarsområdet sträcker sig från planering och projektering från systemhandling till och med genomförande av entreprenader.
Du kommer avlasta olika projektledare beroende på behov i deras dagliga arbetsuppgifter under pågående projekt. Vidare kommer du även arbeta med andra arbetsuppgifter inom enheten, där du bland annat kommer avlasta kring exempelvis hantering av investeringsärenden.
Rollen kommer till stor del att innebära arbete med budget, kalkyler, prognoser, ekonomisk uppföljning och till viss del även tidsplanering. Utöver detta kommer du även utföra daglig projektadministration. Se nedan för ytterligare arbetsuppgifter som kommer förekomma i rollen.
Du kommer utgå från huvudkontoret i Ulvsunda/Bromma och även åka ut på platsbesök tillsammans med projekt- och byggledare.
Dina arbetsuppgifter
• Rapportera och administrera projektadministration och andra projektspecifika uppgifter i pågående projekt i olika system.
• Upprätta dokument enligt projektstyrningshandboken i samråd med projektledarna.
• Upprätta relevanta dokument och beslutsunderlag kopplade till projekt, t.ex. protokoll, investeringsärenden samt projekt- och styrgruppsärenden.
• Hantera budget- och prognosuppföljning i samråd med projektledarna, samt administrera rekvisitioner och fakturor.
• Medverka och föra protokoll vid projekterings- och byggmöten.
• Administrera konsultavrop enligt ramavtal, IT.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en universitet/högskoleutbildning med en teknisk-, hållbarhets- och/eller samhällsbyggnads inriktning. Bifoga ditt examensbevis i ansökan.
• Har erfarenhet av liknande arbete i en roll som projektingenjör eller dylikt där du har medverkat i projekt i olika skeden.
• Har erfarenhet av projektekonomi och hantering av budget.
• Har erfarenhet av relevanta projektverktyg och van användare av administrativa verktyg i Office-paketet.
• Kommunicerar flytande i tal och skrift på svenska, där du har utmärkt förmåga att formulera dig i skrift.
Det är meriterande om du har
• Läst kurser inom projektledning och GIS-verktyg.
• Erfarenhet inom VA-branschen / samhällsbyggnadsprojekt och/eller samhällsbyggnadsprocessen.
• Erfarenhet av att skriva investeringsärenden och tjänsteutlåtanden.
• B-körkort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Social
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
