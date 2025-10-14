Projektingenjör inom hydraulisk modellering till Stockholm Vatten & Avfall!
Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-10-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i din karriär i en viktig roll som bidrar till ett hållbart och fungerande Stockholm? Har du en utbildning inom samhällsbyggnad, väg och vatten, eller miljö- och vattenteknik och har du fått känna på hydraulisk modellering i dina studier? Då kan du vara den vi söker!
OM TJÄNSTEN
Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges största vatten- och avfallsbolag. De ansvarar för stockholmarnas och miljöns bästa i allt vi gör, och hos dem får du jobba med samhällsviktiga frågor som är avgörande för både människa och miljö.
Du kommer att bli en del av deras Stadsbyggnadsgrupp, vilka är en härlig grupp på nio personer med hög kompetens inom VA, dagvatten och stadsbyggnadsfrågor.
Deras syfte är att säkerställa att ledningsnät fungerar i relation till stadens utveckling. Det handlar om att svara på hur nätet klarar tillkommande exploateringar och andra stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt. I praktiken innebär det mycket hydraulik och kapacitetsfrågor - hur de dimensionerar deras dag- och spillvattenledningar.
Du erbjuds
• En viktig roll i arbetet för en hållbar stad, en inkluderande arbetsmiljö med höga kompetenser och möjlighet att påverka nya arbetssätt.
• En fadder och ett introduktion för att snabbt komma in i teamet och dina arbetsuppgifter.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Som Projektingenjör inom hydraulisk modellering kommer du avlasta de seniora kollegorna i teamet. Din huvudsakliga uppgift är att svara på kapacitetsfrågor i ledningsnätet med hjälp av deras modeller och verktyg. Arbetet innebär konkret:
• Utföra hydraulisk modellering av ledningsnät för dag- och spillvatten.
• Svara på frågor om kapacitet i ledningsnätet med hjälp av intern kapacitetsguide och MIKE-program (MIKE Urban och MIKE +)
• Granska dagvattenutredningar utifrån fastställda checklistor.
• Stötta Investeringsavdelningens projektledarenheter i deras arbete med exploaterings- och stadsbyggnadsprojekt.
• Besvara inkomna ärenden i ärendehanteringssystem.
• Delta i regelbundna avstämningar med Stadsbyggnadsgruppens arbetsgrupp och ingå i samarbetsforum för modellörer.
VI SÖKER DIG SOM
• Civilingenjörsutbildning inom samhällsbyggnad, väg och vattenteknik, miljö- och vattenteknik eller liknande som bedöms relevant. Utbildning inom miljö- och vattenteknik är starkt meriterande.
• Erfarenhet av hydraulisk modellering från kurser, exjobb eller praktik.
• Utmärkt förmåga att kommunicera i svenska, i både tal och skrift, då daglig kommunikation och dokumentation är på svenska.
Det är starkt meriterande om du har
• Erfarenhet av MIKE-programmen (MIKE Urban/MIKE+).
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper: Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna roll. Vi ser att du är en driven person som är intresserad av att lära dig och tar initiativ till att driva arbetet framåt. Vidare är du noggrann där du är mån om kvaliteten i ditt arbete, ser till att det du levererar är genomarbetat och är inte rädd för att ställa frågor. Avslutningsvis ser vi att du är kommunikativ där du har god förmåga att samarbeta med andra och förmåga att anpassa din kommunikation för att tydligt förmedla tekniska detaljer till parter på olika tekniska nivåer.
Under djupintevjun kommer vi fokusera på följande egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Kommunikativ
• Hjälpsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges största vatten- och avfallsbolag som tar ansvar för stockholmarnas och miljöns bästa. Vi arbetar med samhällsviktiga frågor för människa och miljö. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115092". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9554836