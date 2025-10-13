Projektingenjör inom garanti till Siemens Energy
2025-10-13
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.
Dina arbetsuppgifter Som projektingenjör inom garanti blir du en nyckelperson i det tekniska supportteamet i Finspång. Du arbetar nära Warranty Project Leader och Logistic Planner för att säkerställa framgångsrika garantiärenden och hög kundnöjdhet världen över. I rollen kommer du att: - Stödja och ge teknisk rådgivning till projektledaren i garantiärenden. - Leda och samordna tekniska utredningar fram till lösning och genomförande på plats. - Tolka och omsätta kundkrav i praktiken samt bidra till företagets höga kvalitets- och servicenivå. - Samarbeta med olika avdelningar och hantera tekniska frågor i en dynamisk och internationell miljö.
Din profil
• Civil- eller högskoleingenjör inom maskin, el eller motsvarande erfarenhet. - Gedigen erfarenhet av gasturbiner, gärna inom Siemens Energy MGT-flottan (SGT600/700/750/800). - God IT-vana och erfarenhet av system som SAP, PLM2020 och Microsoft Office. - Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt. Svenska är meriterande. - Van att samordna tekniska frågor, hålla möten och presentera tekniska lösningar för kunder.
Ansökningsförfarande Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång. Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Lina Andersson, lina.andersson@skill.se
