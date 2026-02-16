Projektingenjör inom elkraft till Elbogen Electric
Har du en ingenjörsutbildning eller motsvarande teknisk erfarenhet inom elkraft och är van att arbeta med tekniska helhetslösningar i projekt? Är du intresserad av att ta en nyckelroll med ett övergripande tekniskt ansvar i komplexa kraftentreprenader? Spännande, då kan du vara Elbogen Electrics nya Projektingenjör inom elkraft i Malmö!
Elbogen Electric är en erfaren aktör på den nordiska marknaden för kundanpassade kraftdistributionslösningar. De konstruerar, producerar och installerar kraftanläggningar samt utför service och kompletteringar i dessa. Alla deras projekt genomsyras av engagemang, nytänkande och nära samarbete. Mer info finns på deras hemsida: https://elbogenelectric.se/
Mero stöttar med rekryteringsprocessen, men du blir anställd direkt av Elbogen Electric.
Om rollen
I rollen som Projektingenjör inom Elkraft så har du det övergripande tekniska ansvaret i kraftentreprenadprojekt med varierande omfattning och komplexitet. Du säkerställer att lösningarna är samordnade, genomförbara och uppfyller gällande krav, regelverk och kundspecifikationer.
Rollen är central i projekten och innebär nära samarbete med projektledare, konstruktörer, arbetsledning, kalkyl och externa parter. Du driver teknisk samordning mellan discipliner, bidrar i konstruktionsskedet genom granskning och framtagande av lösningar samt säkerställer att tekniska beslut tas i rätt tid. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Övergripande tekniskt ansvar i kraftentreprenadprojekt
Samordning av tekniska gränssnitt mellan discipliner och leveranser
Tolkning och säkerställande av efterlevnad av krav, regelverk och kundspecifikationer
Teknisk granskning samt framtagande av byggbara och kostnadseffektiva lösningar
Identifiering och hantering av tekniska risker
Om dig
Vi söker dig som har en teknisk utbildning inom elkraft eller närliggande område, exempelvis från YH, högskola eller universitet, och som har byggt vidare med flera års erfarenhet inom elkraft, kraftentreprenad eller liknande verksamhet.
Som person är du strukturerad och analytisk med god systemförståelse. Du kan prioritera i tekniskt komplexa miljöer, kommunicerar tydligt och tar ansvar för att de lösningar som tas fram är genomtänkta, hållbara och genomförbara. Du är van att arbeta i projektmiljö och har erfarenhet av tekniska helhetslösningar där flera discipliner samverkar. Du har god förståelse för hur teknik, entreprenadgenomförande och projektekonomi hänger ihop, och du är trygg i att fatta självständiga tekniska beslut.
Övrig information
Start: Omgående, enligt överenskommelse Plats: Malmö
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Joakim Gullin på joakim@mero.se
eller 0709-700016. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
