Projektingenjör för investeringsprojekt inom väg
2025-09-17
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Är du nyfiken på att arbeta med samhällsviktiga projekt inom ombyggnation och nyinvestering av transportsystemet i Sverige - och vill utvecklas tillsammans med engagerade kollegor? Då kan det här vara något för dig.
"För mig handlar ledarskap om att skapa förutsättningar för andra att lyckas. Jag vill att du ska känna dig trygg i din roll, våga växa och utmanas, och känna att du bidrar - varje dag. Tillit, enkelhet och ett öppet klimat är värden jag bär med mig in i mitt ledarskap" säger Linda Blom som kan bli din nästa chef.
Hos oss blir du en del av en verksamhet där samarbete, lärande och utveckling är en naturlig del av vardagen. Nu söker vi en projektingenjör som vill vara med och göra verklig skillnad - i projekt som påverkar människors vardag, i dag och i framtiden.
Projektingenjör för investeringsprojekt inom vägPubliceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Som projektingenjör är du ett viktigt stöd till projektledaren. Du är med genom hela projektets resa, från planering till färdig anläggning. Det är en bred roll där du får inblick i många olika delar av projektverksamheten, och du kommer att ha många kontaktytor, både internt och externt.
Exempel på arbetsuppgifter:
medverka vid upphandling av leverantörer
följa upp kontrakt och hantera fakturor
delta i projekterings- och byggmöten
bidra till att Trafikverkets mål nås - med fokus på säkerhet och hållbarhet
arbeta i våra projektledningssystem och bidra till god struktur och dokumentation
Vad vi erbjuder dig
Hos oss får du inte bara möjlighet att arbeta i samhällsviktiga projekt - du får också vara med i en miljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vi delar kunskap, testar nya arbetssätt och vågar tänka nytt. Hos oss får du goda möjligheter att växa - både i din yrkesroll och som person.
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
OBS. På grund av ett systemunderhåll är det inte möjligt att ansöka till den här tjänsten från kl. 16.00 den 28/9 till ca kl. 16.00 den 29/9 därefter räknar vi med att ansökan fungerar som vanligt igen.
Preliminär tidplan:
Tester skickas ut den 8 oktober
Intervjuer genomförs vecka 43-44Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du en god kommunikativ förmåga och är bra på samarbete med andra då du kommer ha många kontaktytor både internt och externt. Rollen ställer krav på ett strukturerat arbetssätt eftersom flera ärenden kan komma att behöva hanteras samtidigt. Du behöver vara van att arbeta självständigt och du är en god problemlösare med mycket bra analytisk förmåga.
Vi söker dig som har:
viss arbetslivserfarenhet av infrastruktur
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med inriktning teknik, väg och vattenbyggnad. Eller annan utbildning, t ex samhällsbyggnad i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
körkort för personbil
Det är också önskvärt om du har:
erfarenhet av kalkyl- och budgetarbete, tidsplanering eller riskhantering
kontraktsvana samt kunskap inom entreprenad- och konsultjuridik
vana av att arbeta i projektledningssystemSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
