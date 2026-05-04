Projektingenjör Energiservice till Varberg Energi
Här får du möjlighet att arbeta brett och vara med och forma framtidens lösningar inom anläggningsarbete, lager och fastighetsförvaltning. Här blir du en del av en organisation som präglas av nytänkande, korta beslutsvägar och stort fokus på arbetsmiljö, kvalitet, effektivitet och hållbarhet.
Din framtida arbetsgivare
Vi på Varberg Energi arbetar med fokus på förnybar energi och energibalansering. Med kreativitet och engagemang tillsammans med våra anställda skapar vi energi och innovativa lösningar för våra kunder. Långsiktighet och kvalitet präglar vår vilja att investera i egna vind, sol- och batteriparker samt nya smarta energitjänster. Tack vare alla dessa insatser optimerar vi vårt bidrag för en hållbar samhällsutveckling.
Våra värdeord är framåtanda, nytänkande, mod och kunskap vilket genomsyrar hela vår verksamhet. Vi strävar efter att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö där alla medarbetare känner sig välkomna. Lär känna oss mer på varbergenergi.se/jobba-hos-oss
Vad erbjuder rollen?
Som projektingenjör är du en viktig nyckelperson med många kontaktytor. Du arbetar nära enhetschef, arbetsledare, projektledning och produktion och får stort eget ansvar i det dagliga arbetet. Rollen är bred och varierad och innebär att du aktivt bidrar till planering, genomförande och uppföljning inom våra tre verksamhetsområden: anläggning, lager och fastighet.
I rollen kommer du bland annat att:
Ge administrativt stöd till produktion inom våra tre verksamhetsområden på Energiservice
Leda och delta i samordningsforum
Hantera och följa upp fakturor och dagböcker
Medverka vid utvalda byggmöten och stötta enhetschef i planering och genomförande
Upprätta och följa upp produktionstidplaner
Arbeta med frågor inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och hållbarhet
Ha kontakt med leverantörer och underentreprenörer
Bidra till att utveckla processer, rutiner och förbättrade arbetssätt
Medverka vid inköp, upphandling och avrop av material och tjänster
Stödja i budgetarbete, prognoser och ekonomisk uppföljning
Du kommer att rapportera till enhetschef för Energiservice. Du utgår från Varberg Energis huvudkontor i Varberg, arbeta heltid, dagtid, måndag till fredag. Majoriteten av dagarna arbetar du på plats men möjligheten för distansarbete finns enligt överenskommelse.
Du blir en del av ett engagerat team med höga ambitioner, där idéer välkomnas och där man tillsammans arbetar för att skapa hållbara lösningar för framtiden.
Vem är du?
Vi tror att du har tidigare erfarenhet från en samordnande eller administrativt teknisk roll och är van att arbeta med processer, rutiner och uppföljning. Du har god systemvana och vana att arbeta i flera olika system och känner dig trygg i att hantera flera parallella arbetsuppgifter samtidigt. Du behärskar svenska obehindrat i både tal och skrift.
Vi tror att du kan ha erfarenhet som entreprenad- eller projektingenjör inom anläggning, eller motsvarande. Har du dessutom kunskap inom entreprenadjuridik, exempelvis AB 04 och ABT 06 är ett extra plus. Erfarenhet av kalkylarbete, inköp, ekonomisk uppföljning eller produktionstidplanering är meriterande för tjänsten.
Du trivs i en samordnande roll där du får arbeta brett och ha många kontaktytor. Du är strukturerad, lösningsorienterad och flexibel, samtidigt som du har förmågan att skapa ordning och driva arbetet framåt även i en föränderlig miljö. Du tycker om att samarbeta med andra och har ett prestigelöst arbetssätt där du gärna stöttar verksamheten där det behövs.
B-körkort är ett krav.
Är detta din perfekta match?
Hos oss på Varberg Energi får du möjlighet att bli en del av ett bolag som kombinerar samhällsnytta med utveckling och framtidstro. Här erbjuds du en central och utvecklande roll med stor insyn i verksamheten och möjlighet att påverka i en organisation under utveckling. Du får en varierad vardag med stort eget ansvar, nära samarbete mellan olika funktioner och korta beslutsvägar som skapar goda möjligheter att bidra och utvecklas tillsammans med verksamheten. Har finns friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring med flera förmåner.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Urval och intervjuer sker löpnade så vänta inte med din ansökan. Sista ansökningsdag är 31 maj. För frågor om tjänsten kontakta gärna Ingrid Törngren på ingrid@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos Varberg Energi.
Projektingenjör, entreprenadingenjör, platsingenjör, anläggning, bygg, produktion, projektledning, KMA, Varberg Energi, Varberg
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7676503-1980440".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
