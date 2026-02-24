Projektingenjör / driftsättare brandlarm
Siemens AB / Civilingenjörsjobb / Norrköping Visa alla civilingenjörsjobb i Norrköping
2026-02-24
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Siemens AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
På Siemens är vi stolta över att driva hållbar utveckling genom teknik. Vi möjliggör detta genom att stärka våra kunder och sammanföra den verkliga och digitala världen. Tillsammans förbättrar vi hur vi lever, arbetar och rör oss - idag och för kommande generationer!
Siemens Smart Infrastructure (SI) är en ledande global leverantör av produkter, integrerade system, lösningar och tjänster som möjliggör hållbar, tillförlitlig och effektiv överföring, distribution och hantering av energi. Vi skapar trygga, säkra och energieffektiva fastigheter för våra kunder, och nu söker vi dig som vill spela en avgörande roll i att leda detta arbete.
Som projektingenjör inom Brand på Siemens får du en nyckelroll i att samordna och driva våra projekt, från start till mål. Du håller ihop alla delar: planering, teknik, administration, fakturering och avslut och ser till att allt levereras enligt kundens förväntningar och våra höga kvalitetskrav. Du blir den viktiga länken som får samarbetet att fungera mellan teknik, kund och projektteam, och bidrar till att våra brandskyddssystem gör verklig skillnad.
Din bas blir på vårt kontor Norrköping, men ditt arbetsområde sträcker sig över hela östergötland.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Ansvara för dina projektets genomförande och dess ekonomi, med fokus på resurs- och marginalmål. KPI'er du mäts mot är marginalavvikelse, kundnöjdhet, merförsäljning, debiterbarhet och daglig tidrapportering.
* Utföra teknisk behandling, programmering och driftsättning
* Hantera inköp av material och tjänster
* Driva merförsäljning i befintliga projekt
* Representera Siemens mot kunder och samarbetspartners
* Säkerställa efterlevnad av företagets policys och svensk lag
* Identifiera och hantera risker, kvalitets- och säkerhetsfrågor
* Du rapporterar till kontorschef och samarbetar med interna team
Vi tror att du kommer att trivas och lyckas om du:
* Har tidigare erfarenhet av projektledning, gärna inom brand- eller säkerhetssystem
* Har ett starkt affärssinne och ett tydligt kundfokus.
* Trivs i en ledande roll och har lätt för att kommunicera och samarbeta, både internt och externt.
* God branchskunskap och förståelse för systemsamband inom fastigheter
* Mycket god teknisk kompetens inom teknisk behandling, programmering, driftsättning och avprovning.
* Förståelse för entreprenadjuridik och ekonomi
* Erfarenhet av entreprenadprojekt
* Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt innehar B-körkort.
Vad kan Siemens erbjuda dig?
På Siemens får du en öppen och dynamisk arbetsplats där din professionella och personliga utveckling står i fokus. Vi värdesätter dig som medarbetare och erbjuder en inkluderande kultur som uppmuntrar dig att vara dig själv och tänka nytt. Här får du goda möjligheter till utveckling genom individuella planer och spännande globala karriärvägar.
Vi främjar en sund balans mellan arbete och privatliv med flexibla arbetsformer, inklusive hybridarbete, och erbjuder konkurrenskraftiga förmåner som tjänstebil, friskvårdsbidrag och arbetstidsförkortning. Du blir en del av ett ambitiöst team där du får bidra till en säkrare och mer hållbar framtid.
Redo att uppleva teknikens fulla potential? Välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan på svenska. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Hör av dig till Rickard Klarhom på rickard.klarholm@siemens.com
för frågor om rollen och till Lotta Lehmusvuori på lotta.lehmusvuori@siemens.com
för frågor om rekryteringsprocessen.
På Siemens SI hanterar vi kritisk infrastrukturinformation för våra kunder, samtidigt som vi följer strikta säkerhetsriktlinjer och lagkrav. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi därmed bakgrundskontroller som kan inkludera referenstagning, kontroll via Damex, kreditupplysning samt i vissa fall utdrag ur belastningsregistret. Dessa kontroller görs i enlighet med gällande lagstiftning och är anpassade efter tjänstens krav. Syftet är att säkerställa en trygg och pålitlig arbetsmiljö. Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "494244". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siemens AB
(org.nr 556003-2921) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Siemens Jobbnummer
9760142