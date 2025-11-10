Projektingenjör - Långsiktigt samhällsbyggnadsprojekt i Stockholm

Devotum AB / Byggjobb / Stockholm
2025-11-10


Vill du bidra i ett av Stockholms mest betydelsefulla och komplexa stadsutvecklingsprojekt? Vi söker nu en Projektingenjör som vill vara med och forma framtidens hållbara kollektivtrafik.
I den här rollen blir du en central del av projektorganisationen och arbetar nära projektledning, experter och externa aktörer. Uppdraget erbjuder långsiktighet, utveckling och möjlighet att påverka arbetssätt och processer.

Arbetsuppgifter
Som projektingenjör kommer du bland annat att arbeta med:
Ekonomi- och uppföljningsarbete i projektet
Projekt- och tidsplanering samt löpande uppföljning
Konsultanskaffningar via etablerade processer
Granskning av underlag och framtagande av beslutsmaterial
Projektadministration såsom mötesförberedelser, protokoll, diarieföring och dokumenthantering
Framtagning av presentations- och mötesmaterial
Stöd i samrådsprocesser och beslutsutlåtanden
Arbete inom krav, kvalitet, risk, miljö och arbetsmiljö

Du blir en samordnande länk som skapar struktur, ordning och framdrift i projektet.
Obligatoriska krav För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 5 års erfarenhet av ekonomiuppföljning i större investeringsprojekt
Minst 5 års erfarenhet från beställarorganisation, inom minst ett av områdena: ekonomi, tid, risk, kvalitet, krav, miljö eller arbetsmiljö
Erfarenheten ska styrkas med minst två relevanta projekt

Det är meriterande om du har:
Minst 3 års erfarenhet som biträdande projekteringsledare eller biträdande projektledare
Minst 5 års erfarenhet som Projektingenjör i bygg- eller anläggningsprojekt
Högskoleutbildning inom samhällsbyggnad, samhällsplanering, stadsplanering eller väg- och vatten
Minst 3 års erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet

Omfattning & Start Start: 12 januari 2026 Slut: 31 december 2028 Omfattning: Heltid (40 timmar/vecka) Möjlighet till förlängning Placering: Stockholm med möjlighet till distansarbete ca 40%
Låter det här som du?
Då vill vi gärna höra från dig! Skicka gärna din konsultprofil så tar vi kontakt direkt.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Devotum AB (org.nr 556685-9293), http://www.devotum.se

Arbetsplats
Devotum

Kontakt
Corazon Wiksell
corazon.wiksell@devotum.se
070-586 93 11

