Projektingenjör - Långsiktigt samhällsbyggnadsprojekt i Stockholm
2025-11-10
Vill du bidra i ett av Stockholms mest betydelsefulla och komplexa stadsutvecklingsprojekt? Vi söker nu en Projektingenjör som vill vara med och forma framtidens hållbara kollektivtrafik.
I den här rollen blir du en central del av projektorganisationen och arbetar nära projektledning, experter och externa aktörer. Uppdraget erbjuder långsiktighet, utveckling och möjlighet att påverka arbetssätt och processer.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Som projektingenjör kommer du bland annat att arbeta med:
Ekonomi- och uppföljningsarbete i projektet
Projekt- och tidsplanering samt löpande uppföljning
Konsultanskaffningar via etablerade processer
Granskning av underlag och framtagande av beslutsmaterial
Projektadministration såsom mötesförberedelser, protokoll, diarieföring och dokumenthantering
Framtagning av presentations- och mötesmaterial
Stöd i samrådsprocesser och beslutsutlåtanden
Arbete inom krav, kvalitet, risk, miljö och arbetsmiljö
Du blir en samordnande länk som skapar struktur, ordning och framdrift i projektet.
Obligatoriska krav För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 5 års erfarenhet av ekonomiuppföljning i större investeringsprojekt
Minst 5 års erfarenhet från beställarorganisation, inom minst ett av områdena: ekonomi, tid, risk, kvalitet, krav, miljö eller arbetsmiljö
Erfarenheten ska styrkas med minst två relevanta projekt
Det är meriterande om du har:
Minst 3 års erfarenhet som biträdande projekteringsledare eller biträdande projektledare
Minst 5 års erfarenhet som Projektingenjör i bygg- eller anläggningsprojekt
Högskoleutbildning inom samhällsbyggnad, samhällsplanering, stadsplanering eller väg- och vatten
Minst 3 års erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
Omfattning & Start Start: 12 januari 2026 Slut: 31 december 2028 Omfattning: Heltid (40 timmar/vecka) Möjlighet till förlängning Placering: Stockholm med möjlighet till distansarbete ca 40%
