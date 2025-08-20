Projektingenjör - Bulleråtgärder/Infrastruktur (Konsultuppdrag)
Letsgig AB / Byggjobb / Gävle Visa alla byggjobb i Gävle
2025-08-20
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Letsgig AB i Gävle
, Österåker
, Täby
, Eskilstuna
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Projektingenjör - Bulleråtgärder / Infrastruktur (konsultuppdrag)
Vi söker nu en självgående och erfaren projektingenjör till ett uppdrag inom nationella bulleråtgärder med placering i Gävle. Uppdraget är på heltid med start i början av oktober och initial varaktighet om 12 månader, med möjlighet till förlängning.
Om uppdraget
Du kommer arbeta nära projektledare i infrastrukturprojekt där bullerskyddsåtgärder är i fokus. Arbetet omfattar bland annat intern administration, dokumenthantering, projektsystem, ekonomisk uppföljning, kommunikation med fastighetsägare och koordinering av projektets olika delar. Rollen ställer höga krav på struktur, noggrannhet och kommunikation - både internt och externt.
Exempel på arbetsuppgifter
Att hantera projektets administration, presentationsmaterial, dokumentstruktur och behörigheter
Att föra protokoll och följa upp möten samt koordinera aktiviteter i projekten
Att arbeta med tidplaner, ekonomisk prognos, rapportering och uppföljning i system som C7, Agresso, Exonaut, ProjectPlace och MS Project
Att följa upp leveranser från konsulter och entreprenörer, granska handlingar och kvalitetssäkra material
Att bistå i kommunikation med fastighetsägare och andra externa intressenter
Att ta fram underlag till tertialrapporter, slutrapporter och fakturahantering
Vi söker dig som har
Minst 2 års erfarenhet av arbete som projektingenjör eller motsvarande i teknisk projektmiljö
Minst 1 års erfarenhet av arbete i prognosläggningssystem (exempelvis C7 eller liknande)
Minst 120 högskolepoäng från högskola eller universitet
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
B-körkort
Erfarenhet från projekt som innefattat bulleråtgärder i både projekterings- och produktionsfas är meriterande
God systemvana och erfarenhet av MS Project, Word, Excel och PowerPointPubliceringsdatum2025-08-20Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad och arbetar självständigt med god framförhållning.
Du är trygg i kommunikationen med olika intressenter och samarbetspartners.
Du trivs i en roll där du både får koordinera, analysera och följa upp.
Du är nyfiken, ansvarstagande och prestigelös.
Omfattning och plats
Heltid, 100 procent av årsarbetstid (cirka 1 700 timmar per år)
Placering: Gävle
Möjlighet till delvis distansarbete (upp till 40 procent)
Resor i tjänsten
Resor kan förekomma inom Sverige cirka 0-2 gånger per månad.
Start och längd
Start: Oktober 2025 (eller enligt överenskommelse)
Längd: 12 månader med möjlighet till förlängning upp till totalt 24 månader
Så här söker du
Är du rätt person eller känner du någon som är det? Välkommen att höra av dig med CV och kort beskrivning av relevant erfarenhet till sales@letsgig.com
. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansök helst via länken, i andra hand via e-post.
E-post: sales@letsgig.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektingenjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Letsgig AB
(org.nr 559114-4505) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hos kunden Jobbnummer
9467109