Projekthandläggare och beställarombud för lokalprojekt
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du vara med och bidra till samhällsnyttan? Drivs du av att styra flera projekt samtidigt? Då kan denna tjänst vara något för dig.
Vi söker nu en projekthandläggare /beställarombud till ett vikariat med start under hösten 2025 till sista augusti 2026.
Välkommen till oss
Planeringen av framtidens skolor är en stor och viktig utmaning. Utbildningsförvaltningens lokalenhet ansvarar för lokalförsörjningen till Stockholms kommunala grund- och gymnasieskolor. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med fokus på barn och unga i byggandet av framtidens Stockholm. Vi jobbar också med strategisk planering av skolutbyggnad inom hela Stockholms stad. Lokalenheten driver tillsammans med olika fastighetsägare cirka 100 skolbyggnadsprojekt såsom tex ombyggnader, paviljonguppställningar, skolgårdsanpassningar, samt nya skolor. Projektbudgeten är mellan 500 tkr och 800 mkr per projekt. Som projekthandläggare ingår du i en grupp om 11 projekthandläggare, en samordnare, samt en biträdande enhetschef.
Vi erbjuder
På utbildningsförvaltningens lokalenhet får du tillsammans med kvalificerade kollegor bidra till samhällsnyttan så att barn och ungdomar har ändamålsenliga skollokaler. Vi främjar en god arbetsmiljö och hälsa och bidrar till en balans mellan privat- och arbetsliv.
Din roll
Som projekthandläggare/ beställarombud har du ansvar för att beställa skollokalsprojekt och driva dessa från förstudie fram till färdigställande. Du kommer att driva och styra flera projekt parallellt, allt från mindre verksamhetsanpassningar till större ombyggnader.
Som projekthandläggare på lokalenheten ansvarar du för:
Att vara utbildningsförvaltningens beställarombud i lokalprojekt.
Att beställa och styra projekten mot tidplan, kostnad och kvalitet.
Att upprätta tjänsteutlåtande eller andra underlag för beslut.
Uppföljning av tidplan och ekonomi, samt övrig projektdokumentation.
Mötesledning.
Kommunikation med skolverksamheten och fastighetsägaren.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning som vi bedömer relevant för tjänsten
Erfarenhet som beställare av projekt och/eller projektledning.
Vana att driva flera parallella projekt samtidigt.
God förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Utbildning inom projektledning och/eller projektstyrning
Erfarenhet av arbete inom politiskt styrd organisation, gärna kommunal verksamhet
Erfarenhet av att driva projekt inom lokal- och byggnadsfrågor
Erfarenhet av styrgruppsarbete.
Erfarenhet från arbete inom byggsektorn
Personliga kompetenser
För att lyckas hos oss behöver du vara tydlig i din kommunikation. Du måste vara lyhörd för andra åsikter och samtidigt kunna styra projektet mot uppsatta mål. Rollen innebär att du har många kontaktytor, och därför är det mycket viktigt att kunna samverka på ett smidigt sätt med olika intressenter. Du har lätt för att arbeta i projektform och har förmåga att se hur dina skollokalprojekt ingår som en del i ett större sammanhang. Eftersom du driver flera olika projekt samtidigt behöver du även vara strukturerad, ansvarstagande och bra på att prioritera.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet för denna tjänst.
Låter det spännande? Vänta då inte med att söka. Intervjuer och urval sker löpande under annonseringstiden.Publiceringsdatum2025-09-18Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Arbetspsykologiska tester kommer genomföras på slutkandidaten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5347". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Monica Strandgren 08-50833426 Jobbnummer
9514873