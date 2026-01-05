Projekthandläggare inom området psykisk hälsa och suicidprevention
2026-01-05
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
Vill du vara med och utveckla myndighetens arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention? Då har du nu chansen att ta dig an ett spännande, tidsbegränsat uppdrag! Du kommer dels att arbeta med ett regeringsuppdrag där vi tar fram och sprider kunskap, rekommendationer och vägledning för barns och ungas användning av digitala medier. Vidare kommer du dels att arbeta med ett regeringsuppdrag där myndigheten ska arbeta med implementeringen av den nationella strategin inom området psykisk hälsa och suicidprevention.
Vad ska du jobba med?
I handläggarens arbetsuppgifter ingår att medverka i planering och genomförande av uppdragens olika delar:
• Projektplanering och koordinering.
• Samordningsmöten, dialogmöten och workshops med olika externa aktörer. Planering inför mötet, bokning av lokaler och resor, ansvara för anmälningar, hantera kommunikation (egna kontakter) med externa aktörer såsom professionsföreningar, myndigheter och forskare, hålla i fokusgrupper, skriva minnesnoteringar/protokoll med mera.
• Delta operativt, och bidra med idéer och underlag i utvecklingen av målgruppsanpassade kunskapsstöd och kommunikationsinsatser.
• Ta fram sammanställningar och underlag i Excel, Power Point och Word, exempelvis sammanställningar av återkoppling från externa och interna aktörer på underlag.
• Korrekturläsning av underlag och rapporter. Tillgänglighetsanpassning av dokument.
Som handläggare ingår även andra arbetsuppgifter som handläggare på myndigheten.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
• Högskole- eller universitetsutbildning inom ett för tjänsten relevant område.
• Flerårig erfarenhet av arbete som handläggare vid statlig myndighet eller på uppdrag av statlig myndighet.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid:
• Erfarenhet av arbete som handläggare i regeringsuppdrag.
• Erfarenhet av övergripande projektplanering och koordinering av stora fleråriga projekt som involverar flera parter.
• Erfarenhet av att planera, koordinera och dokumentera resultatet av event av olika slag, såsom konferenser, dialogmöten och hearings med olika aktörer, exempelvis myndigheter, profession och civilsamhälle.
• Erfarenhet av kommunikationsplanering och målgruppsanpassning, genomförande och uppföljning av kommunikationsinsatser.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och strukturerad. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
Stor vikt läggs vid:
• Erfarenhet av arbete med koordinering av nationell samordning av olika aktörer, exempelvis myndigheter, regioner och kommuner och ideell sektor.
• Erfarenhet av arbete med främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention.
• Erfarenhet av arbete med implementering av nationella strategier eller handlingsplaner.
• Upparbetat kontaktnätverk hos aktörer inom området psykisk hälsa och suicidprevention, som myndigheter, profession, experter samt civilsamhällesorganisationer.
Vikt läggs vid:
• Högskole- eller universitetsutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap.
• Utbildning inom projektledning och processledning.
• Erfarenhet av operativt arbete i projektgrupp med utveckling av målgruppsanpassade kunskapsstöd och kommunikationsmaterial om barns och ungas skärmanvändning och hälsa, i samverkan med externa aktörer såsom professionsföreningar och forskare.
• Erfarenhet av tillgänglighetsanpassning av publikationer.
• Erfarenhet av att arbeta med webb och webbpubliceringssystem såsom ex. Episerver.
Vad gör enheten?
Enheten för psykisk hälsa och suicidprevention ansvarar för myndighetens arbete med att sammanställa, analysera och förmedla kunskap med särskilt fokus på psykisk hälsa och suicid i hela befolkningen.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.
Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten
Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en särskild visstidsanställning på heltid under perioden 2026-03-01-2026-05-31.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Johanna Ahnquist, telefon 010- 205 28 91.
Fackliga företrädare är för SACO Pi Zetterquist, telefon 010-205 22 95, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.
Publicering sdatum2026-01-05
Välkommen med din ansökan till befattningen som projekthandläggare hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2026-01-26 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 04955-2025-2.1.1 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folkhälsomyndigheten
(org.nr 202100-6545), http://www.folkhalsomyndigheten.se Jobbnummer
9668581