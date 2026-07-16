Projekthandläggare/beställarombud för skolprojekt, utbildningsförvaltningen
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Vill du vara med och forma framtidens skolmiljöer? Hos oss får du möjlighet att påverka hur skolor utvecklas för att möta elevers och personals behov.
Vi söker nu en projekthandläggare/beställarombud till en tillsvidaretjänst och ett vikariat på cirka 10 månader där du får en nyckelroll i att driva skollokalprojekt.
Välkommen till oss
Planeringen av framtidens skolor är en stor och viktig utmaning. Utbildningsförvaltningens lokalenhet ansvarar för lokalförsörjningen till Stockholms kommunala grund- och gymnasieskolor.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med fokus på barn och unga i byggandet av framtidens Stockholm. Vi jobbar också med strategisk planering av skolutbyggnad inom hela Stockholms stad. Lokalenheten driver tillsammans med olika fastighetsägare cirka 100 skolbyggnadsprojekt, till exempel ombyggnader, skolgårdsanpassningar, samt nya skolor. Ett flertal projekt innebär även anpassningar för helevakuering av skolor. Projektbudgeten är mellan 500 tkr och 800 mkr per projekt. Som projekthandläggare hos oss ingår du i en grupp om 11 projekthandläggare, en samordnare, samt en gruppchef.
Vi erbjuder
På utbildningsförvaltningens lokalenhet får du tillsammans med kvalificerade kollegor, bidra till samhällsnyttan genom att skapa ändamålsenliga skollokaler för barn och ungdomar. Vi främjar en god arbetsmiljö och hälsa och bidrar till en balans mellan privat- och arbetsliv.
Som anställd i Stockholms stad får du ta del av stadens förmåner, såsom friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling. Läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Som projekthandläggare och beställarombud har du ansvar för att beställa skollokalsprojekt och driva dessa från förstudie fram till färdigställande. Du driver och styr flera projekt parallellt.
Som projekthandläggare på lokalenheten ansvarar du för:
Att vara utbildningsförvaltningens beställarombud i lokalprojekt. Detta avser även etablering av tillfälliga lokallösningar
Att beställa och styra projekten mot tidplan, kostnad och kvalitet
Att upprätta tjänsteutlåtande eller andra beslutsunderlag
Uppföljning av tidplan och ekonomi, samt övrig projektdokumentation
Mötesledning
Kommunikation med skolverksamheten och fastighetsägaren
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning som är relevant för tjänsten
Erfarenhet av projektledning och/eller projektstyrning
Vana att driva flera parallella projekt samtidigt
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
För den här tjänsten är det meriterande om du har:
Utbildning inom projektledning och/ eller projektstyrning
Goda kunskaper om de regelverk som styr gruppens arbete, till exempel BBR (Boverkets byggregler), AFS (Arbetsmiljöverkets föreskrifter), samt entreprenadjuridik.
Goda kunskaper inom ventilation
Goda kunskaper inom brandsäkerhet
Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
Erfarenhet av arbete med barnkonsekvensanalyser i byggprojekt
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper, lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten. Följande egenskaper ligger till grund för vår kompetensbaserade rekryteringsprocess;
För att lyckas i rollen ser vi att du har god samarbetsförmåga och är skicklig på att skapa och utveckla förtroendefulla relationer. Du arbetar självständigt och driver ditt arbete framåt med ett tydligt ansvarstagande. Du kommunicerar klart och tydligt, både muntligt och skriftligt, och har förmåga att anpassa ditt budskap efter situation och målgrupp. Vid förändrade förutsättningar behåller du lugnet och kan prioritera utifrån verksamhetens behov. Du har ett helhetsperspektiv, förståelse för beroenden mellan olika aktörer och bidrar till att skapa resultat genom samverkan.
Du har lätt för att arbeta i projektform och förstår hur dina skollokalprojekt ingår som en del i ett större sammanhang. Eftersom du driver flera projekt samtidigt är du även strukturerad, ansvarstagande, samt bra på att prioritera.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-16Övrig information
Vi rekryterar utan personligt brev för att fokusera på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas i rollen. Din ansökan bedöms utifrån CV och de frågor du besvarar i samband med ansökan. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
I denna rekrytering ingår arbetspsykologiska tester på slutkandidat/kandidater.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Box 22049 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Jobbnummer
10003972