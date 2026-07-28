Projektet ReCharge - SF Nordost söker arbetsspecialist
Göteborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla framtidens sociala arbete och skapa verklig förändring i människors liv? Vi förstärker vårt team i takt med att vi utvecklar vår verksamhet och söker nu en engagerad arbetsspecialist till ESF-finansierade projektet ReCharge. Vi arbetar utifrån metoden IPS (Individual Placement and Support) för att stötta individer med skadligt bruk/beroende och samsjuklighet i att hitta och behålla arbete.
Projektet drivs i samverkan mellan Socialförvaltningen Nordost och Sydväst i Göteborg och är placerat inom Resursenheten vuxen, under avdelning Vuxen Nordost. ReCharge syftar till att utveckla och tillgängliggöra det individanpassade stödet till arbete (IPS) för personer som står utanför arbetsmarknaden och lever med en komplex livssituation präglad av beroendeproblematik och annan psykisk ohälsa. Vi vänder oss främst till personer som är aktuella vid Vuxenenheterna och inom avdelningen Boende och hemlöshet, men vi samarbetar även med fler verksamheter där målgruppen kan finnas. Inget biståndsbeslut krävs och arbetet utgår helt från individens egna önskemål och drivkrafter.
Som arbetsspecialist inom IPS arbetar du utifrån ett återhämtningsinriktat förhållningssätt där arbete ses som en del av återhämtningen, snarare än ett mål som kräver förhandskrav som nykterhet eller stabilitet. Tjänsten innebär ett aktivt, uppsökande och praktiskt arbete tillsammans med individen, där du stöttar i hela processen, från att formulera mål till att finna och behålla ett arbete. Stor del av uppdraget handlar om att etablera kontakter med arbetsgivare och uppdraget innebär även en nära samverkan med socialtjänsten, hälso- och sjukvård samt utbildnings- och arbetsmarknadsverksamheter. Du behöver därför vara relationsskapande, prestigelös och lösningsfokuserad.
Projektet leds gemensamt av en enhetschef och en projektledare. Enhetschefen har det övergripande ansvaret och projektledaren ansvarar för den operativa ledningen, metodutveckling och samordning. Du kommer även få metod- och ärendehandledning av metodhandledare och utvecklingsledare för IPS. Projektet är en del av ett större förändringsarbete inom socialtjänsten i samband med den nya socialtjänstlagen, vilket gör ditt bidrag extra betydelsefullt. Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten som arbetsspecialist söker vi dig som har en högskoleutbildning inom beteendevetenskap med inriktning mot omsorg, vård, socialt arbete eller pedagogik eller likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Eftersom vi driver ett ESF-projekt behöver du ha en god förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och arbetssätt. Det är ett krav att du har erfarenhet av att arbeta med arbetsmarknadsfrågor. Det är meriterande om du har IPS utbildning samt erfarenhet av att arbeta med IPS
Vi söker dig som har tilltro till människors förmåga att lyckas och ser potentialen i varje individ. Vidare är du;
• Samarbetsinriktad, flexibel och lösningsfokuserad
• Van vid att bidra med idéer och omsätta dem i praktiken
• Engagerad i att göra skillnad för individen, där arbete ses som en möjlig och viktig del i vägen mot självständighet. B-körkort är ett krav
Vi kommer i denna rekrytering att vilja träffa dig för en första, digital speedintervju 13/8 och 14/8. Går du vidare till en andra fysisk intervju så äger den rum 17, 18 eller 21/8. Varmt välkommen med din ansökan!
Rekrytering genomförs förutsatt att erfoderliga beslut fattas.Övrig information
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik. Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.Om företaget
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Socialförvaltningen Nordost Kontakt
Enhetschef
Natasa Terzic natasa.terzic@socialnordost.goteborg.se 031-3651104 Jobbnummer
10013561