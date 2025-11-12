Projekteringsledare Anläggning - Tvärbanan Kistagrenen
2025-11-12
Om uppdraget
Region Stockholm, genom Trafikförvaltningen, ansvarar för att över 700 000 människor dagligen har tillgång till en trygg och effektiv kollektivtrafik. Nu söker vi en erfaren Projekteringsledare Anläggning till Tvärbanan Kistagrenen - ett av Stockholms största infrastrukturprojekt som förbinder Norra Ulvsunda med Helenelund via nio nya hållplatser.
Som Projekteringsledare blir du en nyckelperson i projektet Ursvik-Helenelund, där du leder och samordnar projekteringen av mark- och anläggningsarbeten i en komplex miljö. Du arbetar nära andra projekteringsledare, projektledare och produktionsledare för att säkerställa kvalitet, framdrift och samordning mellan teknikområden.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda och samordna projektering inom anläggningsområdet
Säkerställa att handlingar uppfyller krav enligt avtal, föreskrifter och styrande dokument
Ansvara för framtagning av förfrågningsunderlag och PM
Styra tidplan, ekonomi och framdrift med stöd av Earned Value Management (EVM)
Samverka med produktionsledare, externa aktörer och driftsoperatör för att minimera driftspåverkan
Ansvara för granskning, överlämning av relationshandlingar och förvaltningsdata
Vi söker dig som har
Dokumenterad erfarenhet som projekteringsledare inom stora infrastruktur- eller anläggningsprojekt
God förståelse för ledningars placering och utmaningar nära spårområden
Vana att arbeta i komplexa projektmiljöer med många gränssnitt
Förmåga att leda, samordna och skapa struktur i tekniskt avancerade projekt
Erfarenhet av arbete på beställarsidan är meriterande
Trafikförvaltningens värderingar
Vi söker dig som känner igen dig i Trafikförvaltningens värderingar: Öppenhet, Kompetens, Pålitlighet och Samverkan. Här värdesätts dialog, respekt och ett lärande arbetssätt - tillsammans bygger vi framtidens kollektivtrafik i Stockholm.
Behörighet för ansökan :- "För att kunna ansöka krävs svenskt medborgarskap eller ett giltigt arbetstillstånd för Sverige."
