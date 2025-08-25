Projekteringsingenjör till Tekniska kontorets Gatuavdelning
2025-08-25
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar. Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun!
På Tekniska förvaltningen hittar du vår gatuavdelning, fastighetsavdelning, Kost- och städavdelning samt VA-avdelningen. Vi är ca 200 anställda inom förvaltningen och som ytterst leds av vår Tekniska chef. Inför kommande pensionsavgång så söker vi nu en projektingenjör till Tekniska kontorets Gatuavdelning. Gatuavdelningen ansvarar för kommunens skogar, parker, gator, parkeringar, kommunens vatten och spillvattenledningsnät.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Som Projekteringsingenjör ritar och projekterar du gator o VA-ledningar, torgytor, lekplatser, industriområden mm för ny- eller ombyggnad. Du upprättar tillhörande förfrågningsunderlag för entreprenadupphandlingar och erforderliga markavtal mm.
Du stöttar samhällsbyggnadskontorets planavdelning vid framtagande av nya detaljplaner och kalkyler för dessa områden. Du är Tekniska kontorets handläggare av remisser, plangranskningar, externa tillstånd typ marklov, och tillstånd från Länsstyrelsen m fl.
Du upprättar produktionskalkyler, jobbar löpande med kostnadsstyrning, följer upp projektekonomin i månadsavstämningar samt sammanställa slutkostnadsprognoser fyra gånger per år. Rollen är bred och du kommer att arbeta med allt från dagliga fakturafrågor till strategiskt arbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter på gatuavdelningen kommer inkludera att:
* Driva investeringsprojekt från idé till genomförande, dvs utreda-projektera-upphandla-projektleda entreprenader.
* Planera framtida projekt tillsammans med Gatuchefen.
* Ha kontakt med konsulter, entreprenörer och interna funktioner.
* Säkerställa att programägarens behov tillgodoses i större investeringsprogram
* Ta fram beslutsunderlag och arbeta enligt Oskarshamns kommuns projektmodell
* Upprätta styrande och stödjande dokumentKvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort intresse och förståelse för teknik och design. Du har en relevant utbildning på yrkeshögskole- eller högskoleingenjörsnivå inom exempelvis exempelvis väg- och vattenbyggnadsteknik eller entreprenadrätt (AMA-systemet), alternativt andra erfarenheter eller kvalifikationer som arbetsgivaren bedömer lämpliga för uppdraget. Har du erfarenhet av offentlig upphandling LOU, arbetsmiljö (BAS-P/BAS-U), AutoCad projekteringsverktyg, projektledning eller gestaltning av landskap sedan tidigare är detta meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Som person är du stresstålig, noggrann, serviceinriktad, samt bra på att arbeta-, strukturera- och prioritera självständigt. Eftersom arbetet innebär många kontakter både inom och utanför organisationen krävs det att du är kommunikativ och har ett pedagogiskt förhållningssätt med en god social kompetens. Du trivs med att blanda administrativa uppgifter med att vara ute i fält. Du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Du tar initiativ och är van att hålla ihop flera parallella uppgifter samtidigt. Vi önskar också att du delar våra värderingar: lyhördhet, framsynthet och nyfikenhet och tillämpar dem i ditt dagliga arbete.
Vill du vara med och bidra till hållbara samhällslösningar och en bättre miljö?
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig!
ÖVRIGT
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Ersättning
