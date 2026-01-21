Projektenheten söker två Arbetsmarknadscoacher
2026-01-21
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, daglig verksamhet, vuxenutbildning och frågor som rör högre utbildning, till exempel yrkeshögskoleutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar. Vårt mål är att ge Botkyrkaborna bra förutsättningar att komma ut i studier, arbete och sysselsättning. Vi är 330 medarbetare som arbetar för att möjliggöra att fler medborgare når egenförsörjning.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Bland långvariga försörjningsstödstagare har kvinnor över 45 år i Botkyrka svårare att etablera sig på arbetsmarknaden.
Detta hänger ofta ihop med ohälsa, ekonomiska svårigheter och social isolering. Tidigare insatser har gett kortsiktiga resultat, och antalet kvinnor med ohälsa har ökat. Projektet Hälsa till arbete är ESF-finansierat och ska stötta 240 kvinnor genom att först bryta isolering och stärka hälsan. Det inkluderar även frågor om makt, våld och relationer. Därefter sätts arbetsmarknadsinsatser in. Det drivs av Botkyrka kommun i samarbete med Socialförvaltningen och lokala vårdcentraler.
Vi söker två arbetsmarknadscoacher till projektet för en tidsbegränsad anställning från mars 2026 till 31 december 2028.
Som arbetsmarknadscoach arbetar du operativt med att planera, genomföra och utveckla projektets arbetsmarknadsinriktade insatser. Du har en central roll i det dagliga arbetet och samarbetar nära projektledaren samt externa aktörer för att skapa hållbara vägar mot arbete, praktik eller studier för projektets deltagare. I uppdraget ingår att bygga och upprätthålla samverkan med bland annat arbetsgivare, vården, utbildningsanordnare och andra relevanta samhällsaktörer.
Du möter deltagare både individuellt och i grupp, kartlägger deras behov, resurser och kompetenser samt ger vägledning utifrån deras förutsättningar. Tillsammans med deltagarna bidrar du till att utforma insatser som stärker delaktighet, arbetsförmåga och möjligheten till egen försörjning. Rollen kräver ett nära samarbete med både interna och externa parter samt ett aktivt arbete med uppföljning och utveckling av projektets aktiviteter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- kartlägga deltagarnas individuella förutsättningar samt identifiera strukturella och personliga hinder för etablering på arbetsmarknaden
- planera, genomföra och följa upp projektets aktiviteter tillsammans med projektledare och samarbetspartners
- ge individuellt och gruppbaserat stöd till projektets deltagare
- stödja projektledaren med uppföljning av tidsplaner, rapportering och annan dokumentation
- medverka i kommunikation och informationsspridning om projektets syfte, arbetssätt och resultat
Projektenheten ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och aktuella projekt. Tillsammans med myndigheter, näringsliv och civilsamhälle arbetar vi för att få ut våra deltagare i arbete eller studier.
Vi erbjuder dig
Här arbetar 14 engagerade kollegor: enhetschef, projektledare, samordnare, arbetsmarknadscoacher och medarbetare inom kommunens aktivitetsansvar. Vi samarbetar nära för att stärka medborgarnas möjligheter till arbete och studier genom utvecklingsprojekt och samverkan. Projektenheten står inför viktiga utvecklingsområden där vi fortsätter att stärka våra metoder och arbetssätt för att möta våra deltagares behov på ett rättssäkert och inkluderande sätt.
Hos oss får du möjlighet att växa både professionellt och personligt i en stimulerande och omtänksam arbetsmiljö. Du får tillgång till kompetensutveckling, handledning och stöd i rollen, samt möjlighet att bidra med dina idéer och driva utveckling framåt. Som medarbetare i Botkyrka kommun erbjuds du även goda förmåner, till exempel friskvårdsbidrag och flexibel arbetstid där verksamheten tillåter. Vår arbetsplats ligger i Alby med goda kommunikationer, vilket gör det enkelt att ta sig till och från arbetet.
Du som söker till oss
Vi söker dig som har en akademisk examen inom folkhälsa, samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller annat relevant område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med arbetsmarknadsfrågor, till exempel matchning, coachning, vägledning eller karriärstöd.
Övriga krav:
God kunskap om arbetsmarknadens aktörer, system och regelverk.
God förmåga att kommunicera professionellt på svenska, både muntligt och skriftligt.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av att arbeta i projektform.
- Erfarenhet av arbete med frågor som rör kvinnors hälsa, integration eller arbetsmarknad.
- Kunskap om genus- och jämställdhetsfrågor.
- Erfarenhet av projektarbete inom offentlig sektor, civilsamhälle eller EU-finansierade program.
- Erfarenhet av att att arbeta i offentlig eller ideell verksamhet.
I rollen som arbetsmarknadscoach behöver du ha lätt för att skapa kontakt och bygga förtroende, både med deltagare och samarbetspartners. Du samarbetar nära kollegor, arbetsgivare, utbildningsanordnare och andra aktörer och behöver därför vara samarbetsorienterad och relationsskapande. Arbetet innebär löpande dialoger, samordning av insatser och gemensamma lösningar, vilket kräver att du är lyhörd, tydlig i din kommunikation och trygg i att arbeta tillsammans med andra för att deltagarna ska nå sina mål.
Eftersom tjänsten innebär att arbeta med individuella handlingsplaner, uppföljningar och planering av aktiviteter behöver du vara strukturerad i ditt arbetssätt. Du växlar mellan självständigt arbete och gemensamma insatser och behöver kunna prioritera och hålla ordning även när det är högt tempo. Rollen kräver också att du är lösningsorienterad och kan hitta vägar framåt när förutsättningarna förändras eller när en deltagare behöver ett nytt angreppssätt. Att se möjligheter, anpassa insatser och fatta välgrundade beslut är avgörande för att lyckas i uppdraget. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AMP/2025:00028". Omfattning
