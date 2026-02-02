Projektekonom till bolag inom bygg och anläggning
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Ekonomiassistentjobb / Göteborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Göteborg
2026-02-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Har du en högskoleutbildning inom Bygg och Anläggning och är driven till att utvecklas inom området? Trivs du med ett dynamiskt arbete där du får möjlighet att ta stort ansvar? Då har vi tjänsten för dig!
Just nu söker vi på StudentConsulting en Projektekonom till vår kund i Göteborg som är en ledande aktör inom bygg och anläggningsbranschen!
Som Projektekonom kommer du arbeta i en dynamisk roll där du får möjlighet att utvecklas inom ekonomi och administration. Dina primära arbetsuppgifter kommer vara att arbeta i projekt med administration och granskning av ekonomi. Detta innefattar bland annat att granska inkommande fakturor, skicka internfakturor och hantera externfakturering.
Vidare kommer dina arbetsuppgifter kommer mer i detalj bestå av att:
Granska fakturaunderlag i nära samarbete med produktionspersonal
Bokföra kostnader enligt projektets konto- och aktivitetsplan
Delta på granskningsmöte med kunden
Granska och hålla dagbok för tjänstepersoner uppdaterad
Lägga upp transaktionslistor till kunden vid varje månadsbryt
Dokumentera kostnadspådrag i underrättelser
Protokollskrivning
Klädlogg per person
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och arbetar som konsult hos vår kund. Tjänsten planerar att starta omgående eller enligt överenskommelse och pågå som minst i 6 månader, med stor chans till förlängning eller intern anställning hos kunden. Arbetstiderna är förlagda på kontorstider.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har en högskoleutbildning inom Bygg och Anläggning alternativt arbetslivserfarenhet som bedöms som likvärdig
Har goda kunskaper i Excel och Word
Har goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som skrift
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper! Vi ser att du som söker trivs med att arbeta självständigt och har förmågan att ta egna initiativ. Du besitter en hög arbetsmoral och tar stort ansvar för ditt arbete. Du är positiv, hjälpsam och alltid redo att ge det lilla extra för att överträffa förväntningarna. För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad och organiserad, du håller ordning på dina arbetsuppgifter och säkerställer att deadlines hålls. Vidare ser vi att du har en stark känsla för service och är duktig på att kommunicera både i tal och skrift.
Passar ovan på dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Nellickevägen 22 (visa karta
)
412 63 GÖTEBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sara Johansson goteborg.professional@studentconsulting.com Jobbnummer
9718749