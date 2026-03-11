Projektekonom / Anläggningsprojekt -Uppdrag (2026-05-01-2029-05-01)
2026-03-11
Projektekonom till anläggningsprojekt Seniornivå hos vår kund i Sundbyberg Uppdragsperiod: 2026-05-01-2029-05-01 (möjlighet till 3 års förlängning)Distansarbete kan förekomma upp till 50 %Roll: Ekonomi/Redovisning Antal behov av konsulter: 2Sök senast: 2026-03-15Kompetensnivå: 4Omfattning: 100%Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Konsulten kommer att ingå i en enhet hos kunden som ansvar för projekt-och programstöd inom investeringsverksamheten för anläggningsprojekten. I enheten finns både anställda och konsulter med motsvarande uppdrag vilket innebär att arbetet bedrivs i nära samverkan samt med gemensam utveckling av metoder och arbetssätt. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att tillsammans stödja projektledare och huvudprojektledare med prognoser, kalkyler, analyser och utredningar av ekonomiska frågor inom som redovisningsfrågor, ekonomisk planering och uppföljning inom anläggningsprojekt på Nät. Analysera och följa upp orsaker till avvikelser mot prognos och årsplan i projekt tillsammans med projektledare och huvudprojektledare.
Exempel på arbetsuppgifter:
Stödja projektledare och huvudprojektledare i analyser och utredningar av ekonomiska frågor inom projekt
Tillsammans med projektledare stödja denna i prognosarbetet och kvalitetssäkra prognoserna - ta fram prognosunderlag i dialog med projektledare och delprojektledare
Skapa struktur för analys och uppföljning inom ekonomiområdet i projektet (arbetssätt, löpande räkning. ÄTA-arbeten, schabloner, prognos, riser, osäkerheter, oförutsedda kostnader, index, mängder)
Kvalitetssäkra underlag för projektets ekonomiska rapporteringar
Regelbunden uppföljning och analys av orsak till avvikelser mot prognos och årsplan i projekt tillsammans med projektledare och huvudprojektledare
Vid behov vara föredragande av ekonomiska frågor i olika mötesforum
Utbildningar inom ekonomiområdet
Innehållet i arbetsuppgifter kan variera utifrån de enskilda projektens behov.
Preliminärt startdatum: 2026-05-01
Slutdatum: 2029-05-01
Säkerhetsprövning: Säkerhetsskyddsöverenskommelse krävs.
