Projektcontrollers till Generos nätverk av ekonomer mot offentlig sektor
Om jobbet
Vill du få möjligheter till intressanta och meningsfulla ekonom-uppdrag som projektcontroller inom offentlig sektor? Då skall du läsa vidare! Som interims-ekonom hos Genero finns flera olika kategorier av tjänster inom ekonomiområdet varav projektcontroller är en. Beroende på din bakgrund matchar vi dig mot förfrågningar från våra kunder inom offentlig sektor.
Om Genero
I femton år har vi i Genero stöttat offentlig sektor med kvalificerade konsulter och interimslösningar inom ekonomifunktionerna. Under den tiden har vi byggt ett rykte som en trygg, kunnig och långsiktig partner - och nu vill vi bli flera. Vår expansion drivs av ett tydligt behov i sektorn: kompetenta ekonomer som kan stärka offentliga verksamheter i förändring, säkerställa kvalitet och bidra till samhällsnytta.
Nu söker vi fler engagerade kollegor som vill vara en del av ett etablerat bolag med korta beslutsvägar och en kultur där professionalism och omtanke går hand i hand. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära våra kunder, ta ansvar från dag ett och vara med och utveckla framtidens ekonomifunktioner i offentlig sektor. Vi letar efter blivande kollegor med följande egenskaper:
• Krav: Du är utbildad ekonom från universitet, högskola eller motsvarande.
2. Arbetslivserfarenhet
• Krav: Du har arbetat som projektcontroller inom offentlig sektor under minst ett år.
• Krav: Du är van att ge stöd till projektledare i ekonomiska frågor.
• Meriterande med erfarenhet från entreprenad, bygg- eller infrastrukturprojekt.
3. IT-kunskaper
• Krav: Du har goda kunskaper inom Excel.
• Meriterande: Du har erfarenhet av Unit4 (Agresso), Stratsys, Hypergene eller andra affärssystem och B.I.-system som används inom offentlig sektor.
• Meriterande med erfarenhet av Antura.
4Dina personliga egenskaper
• Vi sätter stor vikt vid din personlighet. Du är ansvarstagande, noggrann, relativt stresstålig och har god vana av att hantera detaljer. Du kan arbeta självständigt, men är även van att samarbeta och hålla i den ekonomiska uppföljningen för en eller flera projektgrupper.
• Du kan pedagogiskt presentera ditt arbete för dina projektmedlemmar samt eventuellt även mot en eller flera styrgrupper till projekten.
5. Språk
• Du är duktig på att skriva på svenska och är van att självständigt skriva rapporter av hög kvalitet.
• Du talar flytande muntlig svenska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
E-post: rekrytering@generokonsult.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "projektcontroller". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gvu AB
(org.nr 556841-5185) Arbetsplats
Genero verksamhetsutveckling (GVU AB) Jobbnummer
9887928