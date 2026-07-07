Projektcontroller till försvarsföretag i Göteborg eller Skövde
Experis AB / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2026-07-07
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, Lerum
eller i hela Sverige
Driv ekonomi och projekt i en internationell miljö
Vill du arbeta nära verksamheten och bidra till framgångsrika projekt i en högteknologisk organisation? Vi söker nu en projektcontroller som vill kombinera analys, affärsförståelse och samarbete med projektledare och verksamhet i en roll med stort ansvar och utvecklingsmöjligheter.
Start: 2026-08-16
Slut: 2027-03-16
Omfattning: Heltid, konsultuppdrag
Plats: Göteborg eller Skövde
Uppdragsbeskrivning
Som projektcontroller blir du en viktig affärspartner till Head of Finance och projektledarna inom affärsområdet Air Traffic Management. Du arbetar operativt med ekonomistyrning och projektuppföljning samt bidrar med analyser och beslutsunderlag som stödjer verksamhetens mål.
I rollen ansvarar du för ekonomisk planering, budget, prognoser och månadsrapportering. Du arbetar nära projektverksamheten för att identifiera risker, möjligheter och förändrade förutsättningar i ett tidigt skede. Genom analyser och uppföljning bidrar du till ökad kostnadsmedvetenhet och säkerställer att projektens ekonomiska förutsättningar är tydliga för berörda intressenter.
Du ingår i ett finans-team och har många kontaktytor inom verksamheten. Resor inom Sverige samt till Nederländerna kan förekomma.
Vem passar för uppdraget?
Vi söker dig som har:
Kandidatexamen inom ekonomi, redovisning eller finans.
Erfarenhet av arbete som projektcontroller, business controller eller liknande ekonomifunktion.
Erfarenhet av finansiell planering, budgetering, prognoser och rapportering.
Erfarenhet av ekonomistyrning i projektverksamhet.
Mycket goda kunskaper i Excel och PowerPoint.
Förmåga att kommunicera obehindrat på engelska, både muntligt och skriftligt.
För att lyckas i rollen är du analytisk, strukturerad och affärsorienterad. Du trivs med att samarbeta med olika delar av verksamheten och har förmågan att förklara ekonomiska samband på ett pedagogiskt sätt. Du kombinerar ett strategiskt perspektiv med noggrann uppföljning av detaljer och tar gärna initiativ för att driva förbättringar.
Meriterande
Erfarenhet av business control eller projektcontrolling i internationell verksamhet.
Erfarenhet från tillverkningsindustri, teknikbolag eller projektintensiva organisationer.
Kunskap i affärs- och ekonomisystemet Agresso.
Erfarenhet av arbete i globala organisationer.
Erfarenhet av risk- och lönsamhetsanalyser kopplade till projekt.
Så ansöker du
Ansök genom att registrera ditt CV, gärna i Word format. Urval sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail pg GDPR. Har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Carl Henric Möller på 031 617234.
Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Varför Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister och samarbetar med företag, myndigheter och organisationer i hela Sverige. Som konsult erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, månadslön, försäkringar, tjänstepension och goda möjligheter till utveckling. Läs mer om hur det är att vara konsult på Jefferson Wells: https://www.jeffersonwells.se/sv/karriar/konsult-pa-jefferson-wells Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
412 50 GOTHENBURG Arbetsplats
Experis Kontakt
Contact
Carl-Henric Möller carl-henric.moller@jeffersonwells.se Jobbnummer
9995791