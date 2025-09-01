Projektchef till Gnesta Bergbyggare i Stockholm
2025-09-01
Projektchef till Gnesta Bergbyggare i Stockholm
Vill du leda spännande anläggningsprojekt och jobba nära både beställare och platsledning? Gnesta Bergbyggare växer och söker nu en trygg projektchef som vill vara med på resan framåt.
Ditt uppdrag
Hos Gnesta Bergbyggare får du driva tunga projekt där teknik, säkerhet och noggrannhet står i centrum. Som projektchef leder du hela processen från första kalkyl till färdig leverans med fullt ansvar för personal, kundrelationer och resultat. Du planerar och leder entreprenader inom bergsprängning, borrning, injektering och markarbete, ofta i komplexa miljöer där erfarenhet och beslutsamhet gör skillnad. I nära dialog med våra beställare - från stora till små - ser du till att vi levererar det vi lovar: kvalitet, punktlighet och precision. Du får stort handlingsutrymme, korta beslutsvägar och ett team som vet vad det innebär att leverera.
I ditt ansvar ingår att:Driva och följa upp projekt mot mål för tid, budget och kvalitet
Leda arbetslag och samordna underentreprenörer på plats
Vara kundens huvudkontakt under projektets gång
Upprätta och förhandla avtal samt hantera ekonomiska uppföljningar
Optimera resurser som maskinpark, utrustning och verkstadsstöd
Säkerställa att arbetsmiljö och säkerhet alltid har högsta prioritet
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg i rollen som projektchef inom mark- eller anläggning och som gillar att ta ansvar. Du har ett tydligt ledarskap, skapar struktur och gillar att bygga goda relationer både internt och externt. Du trivs i en roll där du får ta egna initiativ, men där laget alltid går först. Du är lösningsorienterad, har en god affärsförståelse och gillar att få saker att hända. Har du dessutom erfarenhet från bergarbeten är det ett stort plus, men inget krav.Publiceringsdatum2025-09-01Kvalifikationer
Minst 10 års erfarenhet från produktion i rollen som platschef eller projektchef
Erfarenhet av att leda personal och skapa fungerande team
Erfarenhet av produktion inom mark och berg
Van att hantera avtal, kontrakt och förhandlingar
Erfarenhet av att ta fullt ekonomiskt ansvar i projekt
Goda kunskaper i ekonomi kopplat till entreprenad
God förhandlingsvana och trygg i kontraktshantering
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av maskinpark och verkstadsdrift.
Kontakt och ansökan
Rekryteringen hanteras av Isaksson Rekrytering för Gnesta Bergbyggares räkning. Har du frågor om tjänsten? Kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jonas Bessing på 073-626 47 50 eller via e-post: jonas@isakssonrekrytering.se
. Skicka in din ansökan via vår hemsida - vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Bakgrundskontroll via 2Secure
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi en bakgrundskontroll innan anställning. Kontrollen utförs i samarbete med 2Secure och kan omfatta CV-verifiering, rättsärenden, ekonomisk granskning samt andra relevanta kontroller beroende på tjänstens krav. För mer information, besök https://www.2secure.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaksson Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556725-5699) Arbetsplats
Gnesta Bergbyggare AB Kontakt
Jonas Bessing jonas@isakssonrekrytering.se Jobbnummer
9484500