Projektchef inom industri och energi, Civil West
Vill du vara med och bygga upp vår nya produktionschefsgrupp inom energi och industri? Vi söker nu dig som har erfarenhet av anläggningsprojekt inom petrokemi, massaindustri eller tyngre industriprojekt till vår avdelning Civil West.
Tjänsten som Projektchef
Vi söker dig som vill ta en nyckelroll och vara med från början när vi bygger upp ett nytt team. Här får du möjligheten att leda, utveckla och påverka - i nära samarbete med engagerande kollegor.
Som projektchef blir du en central kraft i vårt lagbygge men du ansvarar även att driva spännande och utmanande anläggningsprojekt med framförallt inriktning mot industri.
Som Projektchef ansvarar du för att
• Leda och samordna underställda tjänstemän och i förekommande fall yrkesarbetare
• Övergripande ansvar för genomförandet av tilldelade projekt
• Säkerställa att projekten ger förväntat resultat och kassaflöde.
• Tillsammans med övrig projektorganisation sätter ni engagerande mål och finner effektiva produktionslösningar
• Deltaga i tidiga skeden och i anbudsarbete
• Säkerställa att projektet följer bestämda tids-, kvalitets- och kostnadsramar, samt att arbetet sker i enlighet med processerna i verksamhetssystemet och dokumenteras på erforderligt sätt
• Arbeta för och säkerställa en god arbetsmiljö inom ansvarsområdet
• Kvalitetssäkra och optimera framdriften av våra projekt
• Personalansvar för tilldelad personal samt ansvarig för resursplaneringen inom produktionen, inkl. externa resurser
• Bygga och vårda långsiktiga kundrelationer
• Bevaka marknaden aktivt och identifiera nya affärsupplägg och projektmöjligheter
Vi söker dig som har
• Civilingenjörs-, högskoleingenjör- eller likvärdig examen
• Flerårig erfarenhet av anläggningsprojekt inom industri
• Ett affärsmässigt och strategiskt synsätt kombinerat med god samarbetsförmåga
• Gedigen erfarenhet av affärer och förhandling
• Mycket god kännedom om relevanta lagar, avtal och beslutsprocesser
• Ett starkt nätverk inom både privata företag och offentliga aktörer
Vi tror även att du är en trygg och engagerad ledare som trivs med att arbeta tillsammans med andra och föregår med gott exempel. Du ser även värdet i att dela med dig av din kunskap för att utveckla både projekt och kollegor.
I rollen som Projektchef rapporterar du till Produktionschefen och du ingår i produktionschefsgruppens ledningsgrupp.
Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper för tjänsten.
Om Civil West
Avdelning Civil SE West verkar inom anläggning i Göteborg, Norra Halland, Älvsborg och Bohuslän. Arbetet täcker hela kedjan, från design och konstruktion till produktion inom mark- och anläggningsprojekt. Vi är ca 300 medarbetare och är uppdelade i fyra produktionsområden och en specialistgrupp.
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas så därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner och internutbildningar. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder även försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt lunchförmån. Ytterligare erbjudanden och rabatter hittar du via vår förmånsportal Benify.
Ytterligare information
Anställningsform är heltid, tjänsten är tills vidare. Du placeras i Göteborg med möjlighet till mobilitet och kommer att arbeta på våra projekt inom hela vår region. Bakgrundskontroll kommer att genomföras i enlighet med vår säkerhetskultur. B-körkort är ett krav.
Kontakt och ansökan
Urval sker löpande och sista ansökningsdag 2026-05-31. Vill du veta mer om rollen? Kontakta gärna Anders Holmqvist, Produktionschef, på 072-237 51 46. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till Victoria Reeve, HR Specialist Rekrytering, 079-078 79 39, victoria.reeve@ncc.se
Varmt välkommen med din ansökan!
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NCC AB
(org.nr 556034-5174), https://www.ncc.se
Drakegatan 10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort.
NCC Kontakt
Victoria Reeve victoria.reeve@ncc.se
9880334