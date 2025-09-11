Projektchef för konsultuppdrag norr om centrala Stockholm
Erfaren projektchef för konsultuppdrag
Har du erfarenhet av allmännyttan och haft en ledande roll i större ny- eller ombyggnadsprojekt i bostadsfastigheter? - Då kan detta vara något för dig!
Uppdragsbeskrivning
Uppdragsbeskrivning

För kunds räkning söker vi en projektchef som kan gå in i ett uppdrag omgående med preliminärt slutdatum hösten 2026. Uppdraget är på 100 % och utförs från kundens kontor norr om centrala Stockholm. Du kommer att ansvara för framdriften av kundens om- och nybyggnation och du har budget-, personal- och verksamhetsansvar för projektenheten som idag har 10 medarbetare. Du ingår i en mindre ledningsgrupp och rapporterar till fastighetschefen.

Bakgrund
För att lyckas i rollen som projektchef söker vi dig med starka ledaregenskaper och en prestigelös inställning. Du är mål- och serviceinriktad, samtidigt som du är lyhörd och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer både internt och externt. Med en affärsmässig och strategisk blick har du förmågan att samverka, utveckla och driva verksamheten framåt. Du är strukturerad, kvalitetsmedveten och trivs med att arbeta med ständiga förbättringar.
Vi söker dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning inom bygg/fastighet/ekonomi.
Flera års erfarenhet av en ledande roll i ny- och ombyggnadsprojekt avseende hyresrätter (krav).
Flera års erfarenhet av kvalificerad byggprojektledning inom bostadsbranschen (krav).
Erfarenhet av personalansvar (krav).
Erfarenhet av att arbeta i allmännyttan (krav).
Erfarenhet av hela byggprocessen (krav).
Goda och dokumenterade kunskaper inom entreprenadjuridik.
Erfarenhet inom LOU.
Det är även meriterande om du har:
Grundläggande kunskaper inom installation av VVS, el- och styrsystem.
Välj själv - egenföretagare eller anställd konsult
Ditt uppdrag sker ute hos kundföretaget, men du väljer om du vill arbeta som underkonsult med eget bolag eller vara konsult direkt anställd av Fasticon. Som anställd konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkring och tjänstepension.
Våra konsultprocesser går riktigt fort! Vi går igenom ansökningar löpande och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdatum. Tveka därför inte, skicka in din ansökan idag!Om du är tillgänglig omgående samt har rätt erfarenhet men har andra frågor om uppdraget så är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef: Zara Elenmo på zara.elenmo@fasticon.se
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.
och sök lediga jobb på www.fasticon.se/lediga-jobb. Så ansöker du
