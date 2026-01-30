Projektchef Anläggning till Svevia med placering Jönköping eller Växjö
Svevia AB (publ) / Byggjobb / Växjö Visa alla byggjobb i Växjö
2026-01-30
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svevia AB (publ) i Växjö
, Ljungby
, Vetlanda
, Karlshamn
, Ronneby
eller i hela Sverige
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en projektchef till vår anläggningsverksamhet i Småland. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas och utveckla andra som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som projektchef
Som projektchef hos oss får du inte bara ansvar - du får förtroende. Du kommer vara en nyckelperson i att driva större anläggnings- och infrastrukturprojekt inom mark och betong - med fullt resultat- och projektansvar. Du leder ett erfaret team av bygger vidare genom att attrahera och utveckla nya talanger.
En viktig del i denna roll är vara med och fortsätta att bygga ett vinnande team som kan ta räkna på och ta sig an nya spännande projekt. Inom organisationen pågår under 2026 bland annat två stora spännande projekt.
Du blir en del av ledningsgruppen inom arbetschefsområdet och har stor möjlighet att påverka inriktning, affärer och framtida satsningar.
I din vardag som projektchef så kommer du att leda, driva och följa upp projekt enligt Svevias mål och värderingar. Du har finansiellt huvudansvar för dina projekt och förväntan är att du tar dessa i mål i enlighet med de förväntningar som finns kring resultat, kvalitet och säkerhet.
Vidare kommer du att arbeta nära kunden och du förväntas ta ett aktivt ansvar för dialog med denne kring kontraktsfrågor och affärsutveckling.
Vi räknar med att du kommer att vara en kulturbärare i organisationen samt en förebild för de chefer du leder.
Placeringsort för denna tjänst är Växjö och resor förekommer relativt frekvent i rollen. Primärt till dina projekt.
Vem är du?
Vi söker dig som är van att ta ansvar, fatta beslut och som trivs med att leda andra. Du är strukturerad, affärsdriven och har ett starkt säkerhetstänk. Du motiveras av att bygga team, skapa lönsamma projekt och se människor växa.
Vi ser gärna att du har:
Gedigen och dokumenterad erfarenhet av att leda större projekt inom anläggning
Dokumenterad vana vid personal- och resultatansvar
Goda kunskaper inom, för branschen gällande regelverk.
Erfarenhet av arbete mot offentliga beställare, men även den privata sidan.
Bakgrund som civil- eller högskoleingenjör, eller motsvarande
Dokumenterad produktionserfarenhet inom entreprenad och anläggning.
Du kommunicerar tydligt, både internt och externt, och har en naturlig förmåga att bygga relationer. Som person är du trygg i ditt prestigelösa ledarskap och har ordning och struktur. Du har god datavana i, för rollen sedvanliga program exempelvis Office och kalkyl- och uppföljningsverktyg (ex. MAP)
Känner du igen dig? Tveka inte till att söka till oss och denna spännande satsning!
En del av något större
Inom anläggningsverksamheten bygger vi Sverige från grunden - i betong, stål, trä, sten och jord. Och vi gör det genom att anlägga vägar, broar, kajer och betongkonstruktioner för industri, stat och kommun. Dessutom bryter vi ny mark och banar väg för VA-nät, vindkraftsparker och exploateringsområden. Vi har också specialenheter inom grundläggning och marksanering. Tillsammans med Svevias övriga verksamheter inom vägdrift och beläggning blir du en viktig kugge i ett större samhällsmaskineri. Det öppnar nya möjligheter för innovation och problemlösning.
Varför Svevia?
Utifrån Svevias strategier, mål och värdegrund får du de förutsättningar som krävs för att göra skillnad och bidra till företagets utveckling. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd. Och hos oss står ledarskapet i fokus, vilket gör att du kontinuerligt får möjlighet att utvecklas i din roll.
Vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Att du ska leda genom dina medarbetare ser vi som en självklarhet. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev. Den här processen omfattas av tester och vi använder oss av MAP (personlighetstest) och Matrigma (arbetspsykologiskt test).
Slutkandidat kommer även att omfattas av en bakgrundskontroll.
Skicka in din ansökan senast den 22 februari. Urval kommer att ske löpande.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta arbetschef Johan Hammarlund på johan.hammarlund@svevia.se
Har du frågor om rekryteringsprocessen kontaktar du Talent Acquisition Partner Marcus Rosenblom på marcus.rosenblom@svevia.se
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7145087-1816295". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevia AB (publ)
(org.nr 556768-9848), https://jobb.svevia.se
Hejaregatan 10 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Svevia Jobbnummer
9714443