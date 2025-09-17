Projektassistent vid forskargruppen för Bröst och Lungcancer
Lunds Universitet, medicinska fakulteten / Biomedicinjobb / Lund Visa alla biomedicinjobb i Lund
2025-09-17
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet, medicinska fakulteten i Lund
, Malmö
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen för bröst och lungcancer bedriver verksamhet vid Medicion Village, tillsammans med andra grupper tillhörande Lund University Cancer Center.
Gruppens forskning fokuserar på att förbättra den molekylära förståelsen av bröst och lungcancer och att översätta forskningsfynd till klinisk diagnostik. Genom att karakterisera det genomiska, transkriptionella och DNA-metyleringslandskapet i olika undergrupper av tumörer, både i egna och offentliga kohorter, söker vi efter nya molekylära undergrupper av potentiell klinisk relevans, ytterligare mål för synergistisk behandling, prognostiska och/eller prediktiva markörer.
Vi är en mångsidig grupp med olika bakgrund inom bland annat molekylärbiologi, medicin, bioinformatik, som arbetar tvärvetenskapligt och nära kliniken. Vi har samarbetspartner både nationellt och internationellt och strävar efter en forskningsmiljö som är berikande, öppen och kreativ.
Vi söker nu en projektassistent på heltid till vår forskargrupp med startdatum 15/10 eller enligt överenskommelse, till och med 15/4 2026.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som projektassistent kommer du att arbeta med att studera specifika gener som är viktiga för regleringen av centrala tumörigeniska processer i bröst och lungcancer, samt arbeta med hantering av kliniska lungcancerprover inom ramen för en klinisk studie som drivs av gruppen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta:
- Kartläggning av målgeners roll i tumörsgeniska processer genom att studera dessa i relevanta cancercellinjer.
- Kartläggning av cellulära interaktioner och underliggande molekylära mekanismer.
- Hantering av kliniska prover.
Du kommer att arbeta med metoder såsom generell cellodling och funktionella assays, siRNA försök, CRISPR-Cas9 genmodifiering, samt RNA/DNA/protein assays. I rollen ingår även ansvar för viss laboratorieorganisation och administrativa uppgifter. Publiceringsdatum2025-09-17Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Masterexamen inom Molekylär biologi
- Erfarenhet av cellodling
- Erfarenhet av arbete med cancerrelaterad forskning
- Förmåga att planera experiment, arbeta självständigt och föra noggranna anteckningar
- God samarbets- och kommunikationsförmåga
- Goda kunskaper i Svenska, för att underlätta kommunikationen med kliniska enheter
- Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av siRNA försök och andra metoder för genmodulering
- Bred erfarenhet av funktionella assays inom ramen för cellodling
- Erfarenhet av praktisk hantering och dokumentering av prover i en klinisk cancerstudie
- Goda kunskaper och praktisk erfarenhet av basala molekylära metoder för RNA/protein uttryck
- Goda kunskap om lungcancerÖvrig information
Anställningen är en SÄVA (särskild visstidsanställning) på 100 % under 6 månader.
Önskat startdatum är den 15 oktober 2025, eller enligt överenskommelse.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Varmt välkommen med din ansökan!
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/2579". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet, Medicinska fakulteten Kontakt
Maria Planck, Avdelningschef maria.planck@med.lu.se +46733329543 Jobbnummer
9512585