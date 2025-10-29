Projektassistent vid avdelningen för livsmedel och läkemedel
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid Lunds universitet är belägen på Kemicentrum, en av Nordens största centra för utbildning och forskning inom kemiområdet. PLE har cirka 150 anställda, varav cirka 65 är doktorander. Institutionen erbjuder en bred kompetens inom områden som kemiteknik, livsmedelsteknik, bioteknik och teknisk mikrobiologi. Forskningen och utbildningen vid PLE spänner över hela kemiämnet och inkluderar både grundutbildning och forskarutbildning.
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid Lunds universitet arbetar aktivt för att säkerställa en god arbetsmiljö genom flera initiativ och rutiner. PLE uppmuntrar till öppen kommunikation och samverkan mellan anställda, studenter och ledning för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. Detta inkluderar regelbundna möten och dialoger för att diskutera arbetsmiljöfrågor och hitta gemensamma lösningar.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen är placerad vid https://www.
ple.lth.se/ avd Livsmedel och läkemedel.
Anställningen innefattar arbete inom projektet https://fossnet.eu/Projektets
vision är ett stärkt och fördjupat nätverk för att stödja en ny kunskaps- och innovationsstyrningsstruktur för Europas livsmedelssystem. Tjänsten inkluderar även administrativa uppgifter relaterade till EIT:s masterprogram i livsmedelssystemanalys https://www.lth.se/english/master-programme-structure/eit/
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning/akademiska-befattningar-vid-lunds-universitet
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
- Att verka som forskningsassistent inom projektet FoSSNet.
- Följa upp projektets framsteg och säkerställa genomförandet av arbetsplanen.
- Bistå med att organisera möten, workshops och konferenser.
- Bistå med utvecklingen av läromedel och metoder för utbildning inom livsmedelssystem, både inom högre utbildning och för yrkesaktiva.
- Bistå med samordning av EIT:s masterprogram i livsmedelssystem.
- Administration relaterad till ovanstående arbetsuppgifter.
Resor inom Europa förekommer som en del av arbetsuppgifterna.Publiceringsdatum2025-10-29Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- En masterexamen i livsmedelssystem eller motsvarande område.
- Kunskap om livsmedelssystem, nätverk, forskning och utbildning.
- Starka organisatoriska, kommunikations- och koordineringsförmågor.
- Färdigheter i allmän användning av programvara för systematisk datasökning och analys.
- Färdigheter i att syntetisera information.
- Mycket god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift.
Meriterande för anställningen är:
Vid bedömning av sökande kommer särskild vikt att läggas vid expertis inom ämnet. Följande bedömningskriterier kommer att tillämpas:
- Färdigheter i att förbereda, upprätta och övervaka aktiviteter relaterade till forskning och utbildningsutveckling inom livsmedelssystem.
- Förmåga att arbeta självständigt och i grupp, att analysera tillgänglig information och dra slutsatser.
- Förmåga att presentera och diskutera resultat.
- Erfarenhet av att arbeta med transformationer inom livsmedelssystemet.
- Erfarenhet av att organisera workshops och konferenser.
Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.Övrig information
Anställningen är en särskild visstidsanställning under ett år med omfattningen 100 procent med tillträde den 15 november 2025 eller enligt överenskommelse
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)".
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
